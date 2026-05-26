#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
472.48
550.06
6.59
Общество

Саясат Нурбек о необходимости пересмотра формата сдачи ЕНТ: Количество абитуриентов увеличивается

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 18:41 Фото: Национальный центр тестирования
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 26 мая 2026 года рассказал, что дает пересмотр формата Единого национального тестирования (ЕНТ), передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек отметил, что сейчас в правительстве сформирована позиция, что нужно сократить количество попыток для сдачи основного ЕНТ с двух до одного.

"Этому есть несколько причин. Первая – количество абитуриентов увеличивается. У нас в этом году самый крупный выпуск – 215 тыс. человек. Для сравнения: 188 тыс. человек в 2025 году и более 160 тыс. в 2024 году. Пик будет через несколько лет – почти полмиллиона – и физически организовать такое количество тестов (сложно. – Прим. ред.): оно растянется на несколько месяцев. Оно уже сейчас начинается в январе и проходит до августа, то есть возникают организационные вопросы", – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, не возрастет ли психологическое давление на тестируемых, министр коротко ответил: "Не переживайте! Все будет нормально".

В свою очередь министр просвещения Жулдыз Сулейменова заверила, что "учителя будут сопровождать и поддерживать детей".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 18:41
ЕНТ ждет трансформация: Аида Балаева сделала важное заявление

31 марта 2026 года Саясат Нурбек рассказал, почему решено пересмотреть формат Единого национального тестирования (ЕНТ).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
13:33, 31 марта 2026
Формат ЕНТ могут пересмотреть в 2027 году
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
10:52, Сегодня
Около 240 тысяч абитуриентов зарегистрировались на ЕНТ
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
14:07, Сегодня
Будут ли проверять абитуриентов, набравших 140 баллов на ЕНТ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: wbaboxing.com
19:13, Сегодня
Бивол и Айферт провели битву взглядов перед титульным боем (видео)
Ризабек Айтмухан
18:48, Сегодня
Ризабек Айтмухан стал чемпионом Азии в новой для себя весовой категории
Фото: ФК &quot;Ахмат&quot;
18:37, Сегодня
Опубликовано обновление рыночной стоимости игроков сборной Казахстана в РПЛ
Абылайхан Узембаев
18:14, Сегодня
Казахстанский "вольник" Узембаев проиграл в финале чемпионата Азии во Вьетнаме 0:10
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: