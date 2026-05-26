Саясат Нурбек о необходимости пересмотра формата сдачи ЕНТ: Количество абитуриентов увеличивается
Фото: Национальный центр тестирования
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 26 мая 2026 года рассказал, что дает пересмотр формата Единого национального тестирования (ЕНТ), передает корреспондент Zakon.kz.
Саясат Нурбек отметил, что сейчас в правительстве сформирована позиция, что нужно сократить количество попыток для сдачи основного ЕНТ с двух до одного.
"Этому есть несколько причин. Первая – количество абитуриентов увеличивается. У нас в этом году самый крупный выпуск – 215 тыс. человек. Для сравнения: 188 тыс. человек в 2025 году и более 160 тыс. в 2024 году. Пик будет через несколько лет – почти полмиллиона – и физически организовать такое количество тестов (сложно. – Прим. ред.): оно растянется на несколько месяцев. Оно уже сейчас начинается в январе и проходит до августа, то есть возникают организационные вопросы", – сказал он.
Отвечая на вопрос о том, не возрастет ли психологическое давление на тестируемых, министр коротко ответил: "Не переживайте! Все будет нормально".
В свою очередь министр просвещения Жулдыз Сулейменова заверила, что "учителя будут сопровождать и поддерживать детей".
Материал по теме
ЕНТ ждет трансформация: Аида Балаева сделала важное заявление
31 марта 2026 года Саясат Нурбек рассказал, почему решено пересмотреть формат Единого национального тестирования (ЕНТ).
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript