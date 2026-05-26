Саясат Нурбек о необходимости пересмотра формата сдачи ЕНТ: Количество абитуриентов увеличивается

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 26 мая 2026 года рассказал, что дает пересмотр формата Единого национального тестирования (ЕНТ), передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек отметил, что сейчас в правительстве сформирована позиция, что нужно сократить количество попыток для сдачи основного ЕНТ с двух до одного.

"Этому есть несколько причин. Первая – количество абитуриентов увеличивается. У нас в этом году самый крупный выпуск – 215 тыс. человек. Для сравнения: 188 тыс. человек в 2025 году и более 160 тыс. в 2024 году. Пик будет через несколько лет – почти полмиллиона – и физически организовать такое количество тестов (сложно. – Прим. ред.): оно растянется на несколько месяцев. Оно уже сейчас начинается в январе и проходит до августа, то есть возникают организационные вопросы", – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, не возрастет ли психологическое давление на тестируемых, министр коротко ответил: "Не переживайте! Все будет нормально".

В свою очередь министр просвещения Жулдыз Сулейменова заверила, что "учителя будут сопровождать и поддерживать детей".

31 марта 2026 года Саясат Нурбек рассказал, почему решено пересмотреть формат Единого национального тестирования (ЕНТ).