Компенсацию в 115 млн тенге получили уволенные школьные охранники

Прокуратура Туркестанской области установила факты невыплаты положенной компенсации в связи с потерей работы охранникам среднеобразовательных школ, сообщает Zakon.kz.

Так, приказом министра образования и науки объекты, осуществляющие деятельность в сфере образования, отнесены к объектам, уязвимым в террористическом отношении, после чего их охрана передана частным охранным агентствам.



"В связи с правовыми изменениями отделами образования расторгнуты трудовые договора с 1473 охранниками в одностороннем порядке. Однако работодатель, нарушив требования трудового законодательства, не произвел соответствующие компенсационные выплаты 934 работникам", – рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что принятыми мерами обеспечено перечисление компенсации в размере средней заработной платы (115 млн.).

Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле прокуратуры области.