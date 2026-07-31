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Общество

Школьные охранники два месяца работают без зарплаты на западе Казахстана

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 19:31 Фото: unsplash
Охранники четырех школ Актюбинской области пожаловались на длительную задержку заработной платы. На их обращение отреагировали в региональном управлении образования, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали сотрудники, обратившиеся в редакцию издания "Диапазон", они работают в школах Мартукского района и до сих пор не получили деньги за май и июнь.

"Уже проводили собрание, но никаких конкретных сроков нам так и не назвали. Когда будет зарплата?" – написали они в письме.

Их жалобу перенаправили в Управление образования Актюбинской области. Там ответили следующее:

"До конца текущей недели поставщикам услуг будут произведены выплаты за оказанные услуги".

К слову, ранее в схожей ситуации оказались актюбинские педагоги. Они не получили 5 млрд тенге отпускных.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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