Школьные охранники два месяца работают без зарплаты на западе Казахстана
Фото: unsplash
Охранники четырех школ Актюбинской области пожаловались на длительную задержку заработной платы. На их обращение отреагировали в региональном управлении образования, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали сотрудники, обратившиеся в редакцию издания "Диапазон", они работают в школах Мартукского района и до сих пор не получили деньги за май и июнь.
"Уже проводили собрание, но никаких конкретных сроков нам так и не назвали. Когда будет зарплата?" – написали они в письме.
Их жалобу перенаправили в Управление образования Актюбинской области. Там ответили следующее:
"До конца текущей недели поставщикам услуг будут произведены выплаты за оказанные услуги".
К слову, ранее в схожей ситуации оказались актюбинские педагоги. Они не получили 5 млрд тенге отпускных.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript