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Новый вид мошенничества "атакует" казахстанцев

Новый вид мошенничества "атакует" казахстанцев Фото: pxhere
В пресс-службе полиции Астаны заявили, что появляется все больше рассылок в What’s App с просьбой одолжить деньги, при этом указываются реквизиты банковских счетов третьих лиц, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении ведомства за 12 января 2024 года, злоумышленники получают доступ к личному аккаунту What’s App, используя вредоносную ссылку, после прохождения по указанной ссылке получают доступ к учетной записи.

"В этой связи предупреждаем и призываем граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам, а также не в ком случае не вводить свои личные данные".Пресс-служба полиции Астаны

Если, как отмечают стражи порядка, вы подозреваете, что все-таки случайно прошли по подозрительной ссылке, можете проверить наличие параллельного доступа к вашему What’s App – аккаунту, зайдя в приложении в "Настройки" и перейдя во вкладку "Привязанные устройства".

"Если в данной вкладке отобразится неизвестное устройство, которое вы не привязывали, немедленно осуществите выход из данной сессии. Лучше всего включите двухшаговую проверку, чтобы усилить защиту своего аккаунта. Если вы получили от знакомых такого рода сообщения с просьбой одолжить денежные средства, перед тем как отправлять, необходимо позвонить знакомому и убедится в действительности нужде денежных средств".Пресс-служба полиции Астаны

"Необходимо помнить, что ваша безопасность напрямую зависит только от вас!" – сказано в заключении.

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Мошенники стали чаще атаковать казахстанцев

Ранее сообщалось, что в Казахстане растет число мошенничеств и мошенников. По итогам 2023 года, в стране зарегистрировано почти 44,8 тысячи случаев мошенничества, что на 1,3 тысячи больше, чем годом ранее.

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