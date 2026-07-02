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События

Из России экстрадирована казахстанка, объявленная в розыск

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 09:42 Фото: pxhere
Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана обеспечила экстрадицию осужденной гражданки РК из России для отбывания наказания по вступившему в законную силу приговору суда, сообщает Zakon.kz.

Подробности 2 июля 2026 года раскрыли в пресс-службе надзорного органа:

"Приговором суда района им. Алихана Бокейхана Караганды от 10 мая 2024 года женщина была признана виновной в групповом разбойном нападении с применением насилия и краже чужого имущества. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Находясь под пробационным контролем, в марте 2025 года осужденная самовольно уклонилась от отбывания наказания. В связи с этим неотбытый остаток срока – 1 год 4 месяца 7 дней – был заменен лишением свободы, а сама она объявлена в розыск".

Как сообщается, в ноябре 2025 года осужденная была задержана на территории России.

"По запросу Генеральной прокуратуры РК она экстрадирована на родину".Пресс-служба ГП РК

Отмечается, что в настоящее время осужденная помещена в следственный изолятор для дальнейшего отбывания наказания.

1 июля 2026 года в МВД сообщили, что в Казахстан из Антальи доставили беглую миллионершу. По данным следствия, она обманула казахстанцев на 6 млрд тенге. Подробнее об этом – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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