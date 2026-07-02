Из России экстрадирована казахстанка, объявленная в розыск

Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана обеспечила экстрадицию осужденной гражданки РК из России для отбывания наказания по вступившему в законную силу приговору суда, сообщает Zakon.kz.

Подробности 2 июля 2026 года раскрыли в пресс-службе надзорного органа:

"Приговором суда района им. Алихана Бокейхана Караганды от 10 мая 2024 года женщина была признана виновной в групповом разбойном нападении с применением насилия и краже чужого имущества. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Находясь под пробационным контролем, в марте 2025 года осужденная самовольно уклонилась от отбывания наказания. В связи с этим неотбытый остаток срока – 1 год 4 месяца 7 дней – был заменен лишением свободы, а сама она объявлена в розыск".

Как сообщается, в ноябре 2025 года осужденная была задержана на территории России.

"По запросу Генеральной прокуратуры РК она экстрадирована на родину". Пресс-служба ГП РК

Отмечается, что в настоящее время осужденная помещена в следственный изолятор для дальнейшего отбывания наказания.

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