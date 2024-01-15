Встреча блогера с подругой из Казахстана довела до слез комментаторов
Фото: pxhere
Блогер Елена Вайман поделилась с подписчиками видео долгожданной встречей с подругой из Казахстана. Ролик растрогал и вызвал бурю обсуждений среди комментаторов, сообщает Zakon.kz.
В подписи к публикации отмечено:
"День, который я ждала 15 лет. Самый лучший мой подарок. Наша дружба длиною в 30 лет, расстоянием в 3000 км".
Елена уточняет, что отмечала праздник и ничего не подозревала. Но в какой-то момент заметила в отражении окна подругу, которую не видела 15 лет.
Некоторые комментаторы задались вопросом: "Почему встреча заняла так много времени?" и засомневались в дружбе женщин:
- За 15 лет ни разу не встретились? Разве это дружба?
- Она сидела?
- Было бы желание…
- И почему такая реакция? Бред.
- Расстояние не помеха, когда действительно важно.
Но большинство подписчиков отметили трогательность момента и объяснили всем хейтерам возможные причины такой долгой разлуки.
- Тут даже в одном городе не всегда легко увидеться, у всех свои планы, графики отпусков и так далее.
- А представляете, что чувствует подруга из Казахстана, которая вот-вот войдет в зал и увидит ее.
- Это слишком мило.
- Всякое бывает в жизни, не надо осуждать, лучше порадуйтесь вместе, это так мило и трогательно.
- Как трогательно, такая дружба бесценна, когда человек реально по тебе скучал, прекрасные эмоции.
- Я не знаком с вами, но плакал от радости.
- Странный вопрос: почему не могли встретиться. 1. Дорого 2. Не дают визу 3. Не отпускают с работы 4. Не выездной человек 5. Семейные обстоятельства. 6. Человек только недавно стал совершеннолетним и независимым финансово от других. У меня подруга близкая в США живет, я – в Москве. Расскажите мне, как я завтра же должна к ней попасть в нынешних реалиях?
- Плачу вместе с вами.
- Я реву как белуга… как же это трогательно, пересмотрела раз 10.
Ранее героем Казнета стал полицейский, который прервал шумную вечеринку через окно в Алматы.
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