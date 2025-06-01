Я в тебя влюблен: закат в Алматы с высоты птичьего полета снял на видео блогер
Фото: скриншот видео
Блогер Габит Жунисов поделился с подписчиками видео, на котором он запечатлел закат в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Ролик он опубликовал в Instagram.
"Я в тебя влюблен. В последние дни закаты в Алматы просто невероятные. Поздравляю всех с первым днем лета", – подписал пост Жунисов.
Ранее снимки природы Алматинской области поразили Казнет.
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