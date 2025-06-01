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События

Я в тебя влюблен: закат в Алматы с высоты птичьего полета снял на видео блогер

закат в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 23:01 Фото: скриншот видео
Блогер Габит Жунисов поделился с подписчиками видео, на котором он запечатлел закат в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал в Instagram.

"Я в тебя влюблен. В последние дни закаты в Алматы просто невероятные. Поздравляю всех с первым днем лета", – подписал пост Жунисов.

Ранее снимки природы Алматинской области поразили Казнет.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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