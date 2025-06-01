Я в тебя влюблен: закат в Алматы с высоты птичьего полета снял на видео блогер

Фото: скриншот видео

Блогер Габит Жунисов поделился с подписчиками видео, на котором он запечатлел закат в Алматы, сообщает Zakon.kz.

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