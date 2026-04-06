13 застройщиков лишились лицензий в Алматинской области

Фото: pixabay

В Алматинской области застройщиков лишили лицензий. Об этом 6 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного релиза, за нарушения в сфере долевого строительства по актам надзора: к ответственности привлечены 25 должностных и 7 юридических лиц,

приостановили действия лицензии 1-й категории 13 застройщиков,

у 2 отозваны разрешительные документы. "В 3 многоквартирных жилых комплексах предотвращено незаконное привлечение средств дольщиков. Приговором суда к лишению свободы на сроки от 5 до 7 лет осуждены 5 лиц за совершения мошенничества", – добавили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области. Ранее сообщалось, что в Казахстане будут вести реестр недобросовестных застройщиков.

