События

13 застройщиков лишились лицензий в Алматинской области

Фото: pixabay
В Алматинской области застройщиков лишили лицензий. Об этом 6 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного релиза, за нарушения в сфере долевого строительства по актам надзора:

  • к ответственности привлечены 25 должностных и 7 юридических лиц,
  • приостановили действия лицензии 1-й категории 13 застройщиков,
  • у 2 отозваны разрешительные документы.
"В 3 многоквартирных жилых комплексах предотвращено незаконное привлечение средств дольщиков. Приговором суда к лишению свободы на сроки от 5 до 7 лет осуждены 5 лиц за совершения мошенничества", – добавили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будут вести реестр недобросовестных застройщиков.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
