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В Алматы станет больше велодорожек

В Алматы станет больше велодорожек Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы в 2024 году разработают проекты велодорожек для порядка 20 км улиц, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время акиматом города в рамках проектного офиса идет актуализация схемы размещения велоинфраструктуры согласно Комплексной транспортной схеме Алматы (КТС).

"Протяженность велополос и сроки реализации проектов будут уточнены после подготовки технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы на конкретный проект в установленном законодательством Казахстана порядке", – отметили в акимате. 

В 2023 году в Алматы было обустроено 3 км велоинфраструктуры: по ул. Манаса с западной стороны от ул. Сатпаева до ул. Шевченко, тем самым соединив улицу Сатпаева с остальной велосипедной транспортной сетью города и на развязке ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт с примыканием к велодорожке по ул. Бухтарминской до ул. Майлина.

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"В Генеральном плане города предусмотрено увеличение сети велодорожек. Велоинфраструктура будет размещаться на наиболее востребованных для велосипедного движения коридорах и реализовываться в рамках программ среднего ремонта, реконструкции или благоустройства", – рассказали в акимате. 

Всего в мегаполисе обустроено почти 92 км велоинфраструктуры. Протяженность велополос составляет 25 км, велодорожек – почти 67 км.

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