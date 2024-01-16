В Казахстане цены, как в Европе: министр торговли поспорил с утверждением

На пресс-конференции в правительстве министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева спросили, почему цены на продукты и в кафе в Казахстане уже догнали Европу. Глава ведомства с этим утверждением не согласился, сообщает Zakon.kz.

Он ответил, что МТИ ориентируется на аналитику международных организаций, к примеру, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"В соответствии с последними индексами цен, у нас существует определенная корреляция. То, что касается молочной продукции, сахара, растительного масла, по последним индексам ФАО – идет рост во всем мире. Что касается стоимости отдельных позиций товарных в разных странах, здесь тоже я бы с вами поспорил, это такое обширное понятие в "других странах". В каких именно?" Арман Шаккалиев

Он поделился данными по продовольственной инфляции у стран-соседей: в Азербайджане – 10,4%, в Узбекистане – 15,1%, в России – 8,2%.

"Если по дальней дуге смотреть, то например, Бельгия и Франция – 7,2% продовольственной инфляции. То, что касается например, стран туристического интереса, Турция – 72%, Египет – 60%. Поэтому здесь все относительно. Где-то продовольственная инфляция, индекс цен выше значительно, где-то они порядком как и у нас. Здесь, конечно, мы анализ проводим, смотрим корреляцию, мировые тренды, влияние этих рынков в том числе на состояние обеспеченности, насыщенности нашего внутреннего рынка". Арман Шаккалиев

Касательно стоимости гастрономических услуг, он отметил, что здесь тоже есть "определенные ценовые ряды".

"Все зависит от того, какой сегмент: фастфуд или премиум ресторан, здесь также все неоднозначно и неоднородно. Поэтому я бы сказал так, что мы сегодня не являемся антилидерами в региональном смысле, и в табелях рангов мировых. По стоимости услуг, стоимости гастрономии, все зависит от ваших вкусовых предпочтений и финансовых возможностей". Арман Шаккалиев

Минторг планирует отпустить в свободное плавание цены на 10 видов социальных товаров в первом полугодии 2024 года. Аграрии приветствуют данное решение. Чем это обернется для бизнеса и казахстанцев, выяснял Zakon.kz.

