Шаккалиев и Саткалиев прокомментировали свое присутствие в топ-10 неэффективных министров

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев и министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в кабмине 16 января рассказали, как оценивают рейтинг управленческой элиты за 2023 год, где они вошли в топ-10 самых неэффективных министров Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что общественный фонд "Стратегия" на основе 28 экспертных мнений составил рейтинг эффективных и неэффективных министров Казахстана. Глава Минэнерго и глава Минторговли вошли в топ-10 самых неэффективных министров, заняв шестую и восьмую позиции. Представители СМИ поинтересовались, какую оценку ставят себе сами министры.

"Я не любитель разных рейтингов. Есть рейтинги, которые действительно полезны с точки зрения получения обратной связи и так далее. Я обязательно ознакомлюсь, почему мы оказались где-то там, "в подвале". Поэтому надо понять причины. Но надо говорить о том, что эффективность, – вот открытость, например, – оцениваете вы, СМИ. Поэтому здесь, конечно, самому себя оценивать – это нескромно. Что касается других направлений, то отрасль должна говорить, есть эффект или нет. Поэтому, учитывая то, что я относительно недавно был назначен, наша эффективность еще впереди, мы свое слово еще скажем", – заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

При этом он пообещал изучить рейтинг на предмет обратной связи и необходимости улучшить свою работу.

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев также призвал к критическому подходу при оценке различных рейтингов.

"Я вообще про это агентство первый раз слышу. Нужно понимать уровень экспертов, действительно ли это отражает точку зрения большинства наших контрагентов. Я считаю, что та работа, которая была проведена министерством и правительством в целом по подготовке к зиме, по подготовке плана мероприятий по отрасли, по масштабному введению возобновляемых источников электроэнергии, ликвидации аварий текущих, – оно заслуживает какой-то оценки", – добавил он.

16 января глава Минэнерго заявил о том, что тарифы на электроэнергию в Казахстане могут вновь пересмотреть.