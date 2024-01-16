Министерство информации попросило дать ему больше полномочий

Вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров 16 января презентовал в Мажилисе поправки по вопросам доступа к информации и общественного участия. Ведомство запросило больше полномочий для осуществления контроля, сообщает Zakon.kz.

Данияр Кадиров заявил, что сейчас министерство не обладает контрольными полномочиями в сфере доступа к информации и не может принимать меры реагирования по жалобам, поступающим от граждан и СМИ.

"Граждане вынуждены сразу обращаться в суд. Поэтому предлагаем усилить ответственность и ввести госконтроль в сфере доступа к информации, наделив министерство соответствующей компетенцией. В целом предлагаемые поправки облегчают реализацию прав граждан на доступ к информации. Это будет улучшать позицию нашей страны в международных рейтингах". Данияр Кадиров

В конце 2023 года Конституционный суд рассмотрел на соответствие Конституции норму закона о доступе к информации. Закон приняли для реализации конституционного права на свободное получение и распространение информации. В нем закрепили понятие доступа к информации – "гарантированное государством, закрепленное в Конституции и законах РК право каждого свободно получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом".