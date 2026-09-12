#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
События

Глава Минздрава заявила о согласии на посмертное донорство

Акмарал Альназарова , фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 10:26 Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова публично заявила о своем согласии на посмертное донорство. По ее словам, решение было принято давно, а теперь она решила официально зарегистрировать свое волеизъявление, сообщает Zakon.kz.

Глава Минздрава подчеркнула, что говорит об этом открыто не как министр, а как человек, поскольку с необходимостью принять подобное решение однажды может столкнуться каждый – за себя или близкого.

"Посмертное донорство – это возможность после смерти помочь тем, у кого есть шанс жить", – заявила Альназарова.

По данным министра, сейчас свое волеизъявление по поводу посмертного донорства через eGov зарегистрировали около 184 тысяч казахстанцев, при этом число согласий продолжает расти.

В настоящее время трансплантации в Казахстане ожидают 4 867 человек. Из них 4 311 нуждаются в пересадке почки, 314 – печени, 212 – сердца и еще 30 – легких.

Альназарова отметила, что развитие посмертного донорства зависит не только от системы здравоохранения. По ее словам, для этого необходимы доверие, открытый общественный диалог и осознанное решение каждого человека.

Ранее решение двух казахстанцев подарило шанс на жизнь семерым пациентам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Сколько казахстанцев согласны на посмертное донорство, рассказали в Минздраве
13:29, 17 января 2024
Сколько казахстанцев согласны на посмертное донорство, рассказали в Минздраве
Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты
16:12, 23 июля 2026
Более 16 тысяч казахстанцев согласились на посмертное донорство
Аида Балаева
14:04, 22 июля 2026
Вице-премьер Аида Балаева заявила о согласии на посмертное донорство
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бен Шелтон
09:53, Сегодня
Бен Шелтон обыграл Фрэнсиса Тиафо и вышел в финал US Open
sportarena.kz
09:17, Сегодня
Фрэнсис Нганну предложил президенту UFC смириться с поражением
Джастин Гейджи
08:18, Сегодня
Гейджи рассказал, почему отказался от дорогого подарка Царукяна
Франсис Нганну с флагом Камеруна
07:57, Сегодня
Дэна Уайт назвал бойца UFC, кому он желал поражения
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: