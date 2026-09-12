Глава Минздрава заявила о согласии на посмертное донорство

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова публично заявила о своем согласии на посмертное донорство. По ее словам, решение было принято давно, а теперь она решила официально зарегистрировать свое волеизъявление, сообщает Zakon.kz.

Глава Минздрава подчеркнула, что говорит об этом открыто не как министр, а как человек, поскольку с необходимостью принять подобное решение однажды может столкнуться каждый – за себя или близкого.

"Посмертное донорство – это возможность после смерти помочь тем, у кого есть шанс жить", – заявила Альназарова.

По данным министра, сейчас свое волеизъявление по поводу посмертного донорства через eGov зарегистрировали около 184 тысяч казахстанцев, при этом число согласий продолжает расти.

В настоящее время трансплантации в Казахстане ожидают 4 867 человек. Из них 4 311 нуждаются в пересадке почки, 314 – печени, 212 – сердца и еще 30 – легких.

Альназарова отметила, что развитие посмертного донорства зависит не только от системы здравоохранения. По ее словам, для этого необходимы доверие, открытый общественный диалог и осознанное решение каждого человека.

Ранее решение двух казахстанцев подарило шанс на жизнь семерым пациентам.