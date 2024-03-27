Республиканскую трассу затопило в ЗКО

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" 27 марта 2024 года предоставил информацию о паводковой ситуации в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 26 марта около 23:30 из-за интенсивного таяния снега и ледяных масс на автодороге республиканского значения произошло затопление проезжей части дороги Самара – Шымкент на участке 479 км (пос. Косколь) протяженностью 50 м, высотой до 10 см.

"На данном участке дороги обнаружено понижение уровня дорожного покрытия, установлена тюбинговая труба (диаметр – 4 на 2,5 м), работающая на максимальной мощности. На данный момент выполняются работы по укреплению земляной насыпи с использованием мешков, заполненных инертными материалами, для предотвращения разлива талой воды, а также установка сигнальных столбов. Движение транспорта не прекращено", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "КазАвтоЖола".

В работах задействованы 15 человек и четыре единицы техники.

"В настоящее время проводится укрепление берегов с использованием песчаных мешков (500 штук). Дежурная служба организована круглосуточно". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

26 марта 2024 года в Уральске проливные дожди принесли неприятные сюрпризы – вода затопила здание городского акимата. Аким ЗКО Нариман Турегалиев отреагировал на произошедшее, и 27 марта объявил строгий выговор акиму Уральска Миржану Сатканову.