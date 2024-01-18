Досаев про расхождение швов на мостах: Будем искать новые технологии

Жители Алматы пожаловались акиму Ерболату Досаеву на дыры в мостах, которые из года в год латают, но после зимы они снова появляются, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жительница Турксибского района на встрече с акимом заявила, что на мосту по ул. Рыскулова снова образовалась дыра. По ее словам, дыры заделывают, но после зимы они снова появляются.

"Неужели нельзя что-то сделать, чтобы их не было? Это не только по Рыскулова, по всему городу на мостах такие дыры", – спросила алматинка.

Руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев объяснил, что деформационный шов расходится на мостах из-за погодных условий. Зимой он расширяется, а летом наоборот, из-за чего резиновый заполнитель рвется.

"По мостовому сооружению, о котором вы говорите, в рамках среднего ремонта в 2021 году мы меняли шов, он порвался, в этом году сделаем. В 2023 году на шести мостовых сооружениях мы установили германские деформационные швы", – рассказал Сагындык Телибаев.

Аким Алматы Ерболат Досаев отметил, что сейчас специалисты занимаются этим вопросом, рассматривают различные технологии, чтобы не менять эти швы ежегодно.

"Проблема в том, по каким технологиям были построены наши мостовые сооружения. Если сейчас все менять, тогда придется переделывать весь мост. В этом же проблема. Но мы максимально постараемся решить, чтобы швы не расходились", – заверил Ерболат Досаев.

14 января 2024 года в Алматы на транспортной развязке по ул. Райымбек батыра возле микрорайона Калкаман разошелся шов. Размер образовавшейся дыры составил более 10 см. Однако после в акимате сообщили, что причин для ограничения движения по эстакаде не выявили.