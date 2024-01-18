Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Досаев про расхождение швов на мостах: Будем искать новые технологии

расхождение шва на мосту в Алматы Фото: Zakon.kz
Жители Алматы пожаловались акиму Ерболату Досаеву на дыры в мостах, которые из года в год латают, но после зимы они снова появляются, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жительница Турксибского района на встрече с акимом заявила, что на мосту по ул. Рыскулова снова образовалась дыра. По ее словам, дыры заделывают, но после зимы они снова появляются.

"Неужели нельзя что-то сделать, чтобы их не было? Это не только по Рыскулова, по всему городу на мостах такие дыры", – спросила алматинка.

Руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев объяснил, что деформационный шов расходится на мостах из-за погодных условий. Зимой он расширяется, а летом наоборот, из-за чего резиновый заполнитель рвется.

"По мостовому сооружению, о котором вы говорите, в рамках среднего ремонта в 2021 году мы меняли шов, он порвался, в этом году сделаем. В 2023 году на шести мостовых сооружениях мы установили германские деформационные швы", – рассказал Сагындык Телибаев.

Аким Алматы Ерболат Досаев отметил, что сейчас специалисты занимаются этим вопросом, рассматривают различные технологии, чтобы не менять эти швы ежегодно.

"Проблема в том, по каким технологиям были построены наши мостовые сооружения. Если сейчас все менять, тогда придется переделывать весь мост. В этом же проблема. Но мы максимально постараемся решить, чтобы швы не расходились", – заверил Ерболат Досаев.

14 января 2024 года в Алматы на транспортной развязке по ул. Райымбек батыра возле микрорайона Калкаман разошелся шов. Размер образовавшейся дыры составил более 10 см. Однако после в акимате сообщили, что причин для ограничения движения по эстакаде не выявили.

Читайте также

За чей счет будут устанавливать тревожные кнопки в автобусах
За чей счет будут устанавливать тревожные кнопки в автобусах, рассказали в МВД
Алматинка пожаловалась на работу соццентра: Помощь не доходит до семей
Алматинка пожаловалась на работу соццентра: Помощь не доходит до семей
Казахстан усыновление иностранцами
Сенатор обеспокоен судьбой детей, усыновленных иностранцами
Тамила Языкова
Досаев Ерболат Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Депутат о контроле мобильных переводов
Депутат о контроле мобильных переводов: Предприниматели едва сводят концы с концами
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: