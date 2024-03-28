Досаев пообещал разобраться с подчиненными, вызвавшими претензии алматинцев

Акиму Алматы Ерболату Досаеву вновь пожаловались на работу его заместителей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жительница Жетысуского района рассказала, что в микрорайоне Кулагер построили незаконный магазин, который продолжает работать по сей день, несмотря на решения суда.

"Вы меня поддержали в этом вопросе, поручили его своему заместителю – руководителю Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Берику Солтанбаеву, который меня хотел примирить с предпринимателем незаконного магазина. Он не выполнил ваше поручение. Считаю, что таким не место в акимате возле вас. Ему нужно работать медиатором. Я выиграла четыре суда, но собственники магазина говорят, что Гульнара Ахметжановна (Кокобаева – аким Жетысуского района. – Прим. ред.) дала разрешение", – объяснила жительница Алматы.

Аким Ерболат Досаев ответил, что акимат не может закрыть тот или иной магазин, такой компетенции нет ни у замакима, ни у руководителя Управления предпринимательства.

"Есть уполномоченные госорганы – Департамент санэпидконтроля Алматы, подчиняющийся Минздраву, Департамент торговли, относящийся к Министерству торговли и интеграции. Я считаю, что каждый госорган должен заниматься своей работой. А вопрос того, хорошо или плохо работают мои подчиненные, – спасибо за рекомендации, я разберусь", – заявил Ерболат Досаев.

15 марта жители также пожаловались Ерболату Досаеву на работу акима Алатауского района.