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Досаев пообещал разобраться с подчиненными, вызвавшими претензии алматинцев

Акиму Алматы вновь пожаловались на его заместителей, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 09:59 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Акиму Алматы Ерболату Досаеву вновь пожаловались на работу его заместителей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жительница Жетысуского района рассказала, что в микрорайоне Кулагер построили незаконный магазин, который продолжает работать по сей день, несмотря на решения суда. 

"Вы меня поддержали в этом вопросе, поручили его своему заместителю – руководителю Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Берику Солтанбаеву, который меня хотел примирить с предпринимателем незаконного магазина. Он не выполнил ваше поручение. Считаю, что таким не место в акимате возле вас. Ему нужно работать медиатором. Я выиграла четыре суда, но собственники магазина говорят, что Гульнара Ахметжановна (Кокобаева – аким Жетысуского района. – Прим. ред.) дала разрешение", – объяснила жительница Алматы.

Аким Ерболат Досаев ответил, что акимат не может закрыть тот или иной магазин, такой компетенции нет ни у замакима, ни у руководителя Управления предпринимательства. 

"Есть уполномоченные госорганы – Департамент санэпидконтроля Алматы, подчиняющийся Минздраву, Департамент торговли, относящийся к Министерству торговли и интеграции. Я считаю, что каждый госорган должен заниматься своей работой. А вопрос того, хорошо или плохо работают мои подчиненные, – спасибо за рекомендации, я разберусь", – заявил Ерболат Досаев.

15 марта жители также пожаловались Ерболату Досаеву на работу акима Алатауского района. 

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