Сколько будут получать участвующие в миротворческой миссии казахстанские военные

Министр обороны в кулуарах Парламента 19 января рассказал, сколько будут получать военные, участвующие в миротворческой миссии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руслан Жаксылыков сообщил, что наделение Казахстана самостоятельной миссией – это в первую очередь авторитет нашего государства на мировой арене и, во-вторых, тех задач, которые выполняют Вооруженные силы.

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"Это впервые самостоятельная миссия, которую мы будем выполнять на Голанских высотах. Состав роты – 139 военнослужащих. Причем хотел бы отметить, что солдат срочной службы там нет, только профессиональные военнослужащие, военнослужащие по контракту и офицеры, прошедшие полный цикл обучения", – заверил министр.

По его словам, миротворцы будут выполнять миссию один год.

"Это и материальная поддержка наших военнослужащих – в составе нашей роты миротворческое подразделение, разведывательное, инженерно-саперное, техническое и медицинское подразделение. Уедут в начале марта. Сколько средств? Нам будут платить 1 тыс. долларов на одного военнослужащего в месяц", – заявил глава Минобороны.

Ранее стало известно, что ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию.



