Сколько женщин среди казахстанских солдат-миротворцев

Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса 19 января рассказал, сколько женщин участвует в миротворческих миссиях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Женщин среди участников миротворческих миссий от Казахстана немного, но они есть.

"Сейчас одна женщина-офицер в Западной Сахаре. В следующей роте, которая у нас идет, уже семь военнослужащих-женщин. И при смене контингента мы постараемся это количество увеличить". Руслан Жаксылыков

В основном женщины выполняют функции медиков, переводчиков, технических работников. Но, по словам министра, женщинам-военнослужащим не дают каких-либо поблажек.

"В армии нет определения "девушка". В армии есть военнослужащие-женщины. И у них такой же функционал, как у всех военнослужащих". Руслан Жаксылыков

Руслан Жаксылыков на совместном заседании палат Парламента сообщил, что ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию.

Министр внес предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Республики Казахстан (рота резерва, штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения) в количестве до 430 человек для участия в миссиях ООН: