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Сколько женщин среди казахстанских солдат-миротворцев

Сколько женщин среди казахстанских солдат-миротворцев Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса 19 января рассказал, сколько женщин участвует в миротворческих миссиях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Женщин среди участников миротворческих миссий от Казахстана немного, но они есть. 

"Сейчас одна женщина-офицер в Западной Сахаре. В следующей роте, которая у нас идет, уже семь военнослужащих-женщин. И при смене контингента мы постараемся это количество увеличить".Руслан Жаксылыков

В основном женщины выполняют функции медиков, переводчиков, технических работников. Но, по словам министра, женщинам-военнослужащим не дают каких-либо поблажек.

"В армии нет определения "девушка". В армии есть военнослужащие-женщины. И у них такой же функционал, как у всех военнослужащих".Руслан Жаксылыков

Руслан Жаксылыков на совместном заседании палат Парламента сообщил, что ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию.

Министр внес предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Республики Казахстан (рота резерва, штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения) в количестве до 430 человек для участия в миссиях ООН:

  • "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах" (UNDOF, Сирия – Израиль).
  • "Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия" (UNTSO, Палестина – Израиль).
  • "Миссия ООН в Республике Южный Судан" (UNMISS, Южный Судан).
  • "Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее" (UNISFA, Судан).

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