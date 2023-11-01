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Направит ли Казахстан миротворцев на Ближний Восток, рассказал глава Минобороны

Направит ли Казахстан миротворцев на Ближний Восток, рассказал глава Минобороны Фото: пресс-службы Минобороны
Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах мажилиса рассказал, может ли Казахстан направить миротворцев на Ближний Восток, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, запрашивали ли по сектору Газа помощи у Казахстана.

"Нет", – коротко ответил министр обороны Руслан Жаксылыков.

Он напомнил, что миротворческие функции Казахстана проводятся под эгидой ООН.

"Пока запросов не было, когда будет наша потребность, тогда, возможно. Но на сегодня такие вопросы мы не рассматриваем", – резюмировал глава оборонного ведомства. 

1 ноября сообщалось, что израильская армия разбомбила лагерь беженцев в секторе Газа. 

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В этот же день стало известно, что Египет впервые согласился пропустить беженцев из осажденного сектора Газа.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа близка к катастрофической.

Все новости о ситуации в Израиле и Палестине – в этом сюжете.

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