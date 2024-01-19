Пособия-2024: названы размеры соцвыплат казахстанцам

Сегодня, 19 января 2024 года, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК предоставили информацию по пособиям и социальным выплатам, которые получают многодетные семьи, а также граждане по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz.

Пособие по многодетности

В 2023 году выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 543,3 тыс. семей на общую сумму 413,3 млрд тенге, в том числе за декабрь данный вид пособия получили 570,5 тыс. семей на общую сумму 36,6 млрд тенге.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП, или 59 183 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП, или 73 988 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП, или 88 793 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП, или 103 598 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

"С 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%". Пресс-служба МТСЗН РК

В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге.

Пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца

В 2023 году на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 528,1 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 65,5 млрд тенге.

"По состоянию на 1 января 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 545,5 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 192 тыс. человек". Пресс-служба МТСЗН РК

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 января 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 100,2 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 64,3 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от:

среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года,

коэффициентов утраты трудоспособности,

количества иждивенцев,

стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

С 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

Так, в текущем году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составили:

1 группа – 95 496 тенге,

2 группа – 76 397 тенге,

3 группа – 52 089 тенге.

По состоянию на 1 января 2024 года средний размер социальных выплат из ГФСС:

по утрате трудоспособности – 47 445 тенге,

по потере кормильца – 51 574 тенге.

В 2024 году на осуществление государственных социальных пособий в республиканском бюджете запланировано 633,2 млрд тенге, в том числе по инвалидности – 487,4 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 145,8 млрд тенге. На выплаты из ГФСС оценочно предусмотрено: по случаю потери кормильца – 34,1 млрд тенге, по утрате трудоспособности – 49,6 млрд тенге.

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