Может ли Кыргызстан перестать подавать воду Казахстану

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов на брифинге в СЦК 17 ноября рассказал, если ли риск, что Кыргызстан и Узбекистан могут перестать подавать воду в южные регионы Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нуржан Нуржигитов ответил на вопрос журналистов о том, допускают ли власти Казахстана, что Кыргызстан и Узбекистан могут перестать подавать воду в южные регионы РК.

"Есть специально созданные комиссии по бассейну Сырьдарьи и по рекам Шу и Талас. В рамках этих комиссий мы принимаем меры, распределяем воду в зависимости от водообеспеченности каждого периода. Поэтому говорить о том, что полностью воду закроют... Я думаю, такой опасности нет. Это же межгосударственное сотрудничество. Есть еще очень много других направлений, по которым Казахстан сотрудничает с этими государствами. Поэтому говорить о том, что это в одностороннем порядке будут закрывать, мы не можем", – заверил министр водных ресурсов и ирригации.

Глава министерства указал, что трансграничные реки берут начало в Кыргызстане, а потом переходят на территорию Казахстана.

"Сейчас у нас есть четкое разделение по реке Шу и Талас. По Таласу у нас разделение 50 на 50 – это в течение 12 месяцев, сколько воды проходит, 50% положено Казахстану. По реке Шу – 42% Казахстану и 58% Кыргызстану. Это водоразделение 1983 года. Но все зависит от водообеспеченности каждого года. Последние три года мы наблюдаем маловодье по этим двум рекам", – сказал министр.

По его словам, чтобы регулировать этот вопрос, Министерство водных ресурсов работает совместно с МСХ. Два министерства определяют структуру посевных площадей, чтобы аграрии занимались выращиванием менее влагоемких культур.

"Второй вопрос – применение водосберегающих технологий, таких как дождевальное и капельное орошение. На территории Казахстана всего 280 тыс. гектаров сейчас используют влагосберегающие технологии, из них 60 тыс. гектаров в Жамбылской области. Кроме этого, мы отрабатываем комплексный план с каждой областью отдельно, там будут прописаны ирригационные системы восстановления. То есть если это земляные русла, мы будем бетонировать или же блоки ставить, чтобы дополнительно сэкономить воду. Благодаря этим мероприятиям объем воды будет уменьшаться", – заявил глава Министерства водных ресурсов и ирригации.

11 августа 2023 года в Жамбылской области сложилась критическая ситуация с подачей воды из Кыргызстана. Тогда дефицит поливной воды ощутили Байзакский, Таласский и частично Жамбылский районы, под угрозой оказались посевы около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы.

14 ноября 2023 года стало известно, что Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды для орошаемых земель Жамбылской области.

