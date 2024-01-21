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Клубы черного дыма возмутили жителей Актау

Клубы черного дыма возмутили жителей Актау Фото: pixabay
Сильное задымление наблюдается в районе бывшего завода по производству пластмасс, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает региональная газета "Лада", горожане возмутились тем, что за бывшим заводом по производству пластмасс уже не раз наблюдается сильное задымление.

Клубы черного дыма возмутили жителей Актау

Фото: lada.kz

"После жалобы жителей специалисты Департамента экологии сообщили, что проводят анализ и лабораторно-аналитический мониторинг в отношении АО "Интергаз Центральная Азия", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области начали массово гибнуть лебеди. Аким Нурлан Ногаев призвал не наводить панику из-за массовой гибели птиц.

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Диана Абдуллаева
Актау Мангистауская область
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