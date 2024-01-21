Клубы черного дыма возмутили жителей Актау

Сильное задымление наблюдается в районе бывшего завода по производству пластмасс, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает региональная газета "Лада", горожане возмутились тем, что за бывшим заводом по производству пластмасс уже не раз наблюдается сильное задымление.

Фото: lada.kz

"После жалобы жителей специалисты Департамента экологии сообщили, что проводят анализ и лабораторно-аналитический мониторинг в отношении АО "Интергаз Центральная Азия", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области начали массово гибнуть лебеди. Аким Нурлан Ногаев призвал не наводить панику из-за массовой гибели птиц.