Клубы дыма на стройке обеспокоили жителей в Актобе

9 мая в районе Алматы г. Актобе произошло задымление одноэтажного отдельного стоящего здания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев пожар ликвидирован за 18 минут.

Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.

Ранее сообщалось, что вагончик около жилого дома вспыхнул отрытым пламенем в Кокшетау.