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Законодательство РК

Клубы дыма на стройке обеспокоили жителей в Актобе

задымление на стройке в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 23:30 Фото: pixabay
9 мая в районе Алматы г. Актобе произошло задымление одноэтажного отдельного стоящего здания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев пожар ликвидирован за 18 минут.

Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.

Ранее сообщалось, что вагончик около жилого дома вспыхнул отрытым пламенем в Кокшетау.

Елена Беляева
МЧС РК Актобе Пожар 2024 год
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