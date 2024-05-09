Клубы дыма на стройке обеспокоили жителей в Актобе
Фото: pixabay
9 мая в районе Алматы г. Актобе произошло задымление одноэтажного отдельного стоящего здания, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев пожар ликвидирован за 18 минут.
Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.
Ранее сообщалось, что вагончик около жилого дома вспыхнул отрытым пламенем в Кокшетау.
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