Школьников ВКО отправили на дистанционное обучение

В нескольких районах Восточно-Казахстанской области из-за непогоды учащихся первой смены перевели на дистанционное обучение в понедельник, 22 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС региона.

В Шемонаихинском районе ученики с нулевого по девятый класс остаются дома и будут учиться дистанционно. Температура в районе от -27 градусов.

Курчумский район: температура воздуха от -25 до -40 градусов. Здесь на дистанционку перевели учащихся первой и второй смены с нулевого по 11 класс.

Район Глубокое: температура до -34, ученики первой смены с нулевого по 11 класс переведены на дистанционное обучение.

В районе Алтай в связи с понижением температуры воздуха от -32 до -39 градусов занятия для 1 и 2 смены с нулевого по 11 класс и 1, 2 курсов колледжей переводятся на дистанционное обучение.

В районе Катон-Карагай до -35 градусов. Частично учеников школ сел перевели на дистанционное обучение.





Накануне синоптики сделали штормовое предупреждение по территории Казахстана на 22 января. По прогнозам специалистов, на большей части республики ожидаются туман, гололед и метель.

