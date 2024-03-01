По-весеннему солнечная погода ожидается в Казахстане

Синоптики предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – со 2 по 4 марта 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", на востоке страны ожидается постепенное ослабление холода.

"Несмотря на то, что на большей части Казахстана сохраняется отрицательный температурный фон, ближайшие дни ожидаются по-весеннему солнечными, и даже на востоке страны прогнозируется постепенное ослабление холода в ночные часы от -36 до -20°С", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, лишь в северных, восточных, юго-восточных регионах страны, под влиянием циклонов, ожидается преобладание облачной погоды с осадками, гололедом и усилением ветра.

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