Биологи бьют тревогу: популяция каспийского тюленя в критическом состоянии

Российскими учеными с апреля по декабрь 2023 года было проведено шесть экспедиций в районы сезонной концентрации и нагула тюленя, сообщает Zakon.kz.

В ходе экспедиций ведущие ученые осуществили сбор сведений о численности, возрастной и половой структурах популяции тюленя.

"Обследование показало катастрофически низкую плотность тюленей в местах их сезонного пребывания и полное отсутствие на островных лежбищах весной, что нехарактерно в этот период", – говорится в сообщении.

Также для объективной оценки и мониторинга установили четыре стационарные фотоловушки в разных частях острова Малый Жемчужный. По материалам с августа по октябрь на острове была зарегистрирована всего одна особь. Результаты учета показали, что средний возраст погибших особей 7,7 лет – это указывает на увеличение смертности молодых особей, включая беременных самок.

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В декабре в СМИ появилась информация о новой волне выброса туш мертвых тюленей.

"Популяция уже не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится её восстановить в ближайшее время", – заявил доцент Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.

Отмечается, что основной версией гибели каспийских тюленей, по мнению научной группы, является их заражение высокопатогенным птичьем гриппом.

Ранее стало известно, что резерват для тюленей создадут в Мангистау.