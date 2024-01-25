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Эксперт: Каждый шестой ребенок в Казахстане – свидетель насилия

Эксперт: Каждый шестой ребенок в Казахстане – свидетель насилия Фото: pexels
Тема бытового насилия в Казахстане из года в год приобретает все большую актуальность. По статистике, практически в каждой третьей семье происходит один из видов насилия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Союза кризисных центров Зульфии Байсаковой, несмотря на то, что Казахстан в 1998 году ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, тем самым взяв на себя обязательства по созданию благоприятных условий проживания всех членов семьи, а в 2009 году в стране приняли Закон РК "О профилактике бытового насилия", проблема полностью не решается, потому что закон и профилактическая работа пока не на должном уровне.

"Практически в каждой третьей семье Казахстана наблюдается один из видов насилия – физическое, психологическое, экономическое, сексуальное. Мы проводили исследование и выявили, что каждый шестой ребенок в стране является свидетелем насилия. То есть 1 млн детей, являясь свидетелями насилия, испытывают страх и ужас, что и его родители. И, к сожалению, у нас на сегодняшний день не разработаны программы по их реабилитации", – заявила Зульфия Байсакова.

Она рассказала, что всего в стране работают 36 кризисных центров для жертв бытового насилия, но этого недостаточно. Особая нехватка ощущается в селах и небольших районах.

"На наш взгляд, очень важно развивать программы по работе с агрессорами, потому что кризисные центры оказывают помощь жертвам бытового насилия, но, возвращаясь, женщина видит того же агрессора, с теми же принципами и установками", – добавила Зульфия Байсакова.

В алматинском кризисном центре "Жан-Сая" в 2023 году нашли поддержку 1980 человек, в 2022 году помощь оказали 1708 жертвам бытового насилия.

"На основе приведенных цифр и анализа работы центра, а также поступивших звонков на телефон доверия "150" мы выявили несколько потребностей. Одна из них – криминализация домашнего насилия, совершенного в отношении членов семьи и близких, в целях выполнения международных обязательств Казахстана и в качестве члена ООН. Это означает введение в Уголовный кодекс страны отдельной статьи "Домашнее насилие". Оно должно быть в числе статей публичного обвинения", – считает юрист кризисного центра "Жан-Сая" Гулшара Сапарова.

Она подчеркнула, что до 2017 года статьи Уголовного кодекса, такие как "Избиение" или "Незначительное телесное повреждение", являлись преступлениями частного обвинения, и, если потерпевший не обращался с заявлением, дело не начинали. А если начинали, то прекращали в случае примирения сторон или же если ущерб был устранен.

В случае публичного обвинения уголовное преследование будет возбуждаться следователем или прокурором от имени государства, согласия и инициативы потерпевшей стороны для этого не потребуется и примирение не предполагается.

Учитывая печальную статистику и актуальность проблемы, в кризисном центре рассказали, что делать, если вы стали жертвой бытового насилия:

  • позвонить в "102", "112" или по телефону доверия "150";
  • рассказать сотрудникам полиции о случившемся подробно, не скрывая деталей;
  • если некуда идти, то обратиться за помощью в кризисный центр.

"Не стоит опасаться, что по произошедшему не будут приняты меры, поскольку все факты регистрируются в органах внутренних дел, а надзорные органы ведут контроль. Давайте объединимся и вместе сформируем культуру ненасильственных отношений", – заключила Гулшара Сапарова.

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В самое ближайшее время в Казахстане примут законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за семейно-бытовое насилие. Как рассказал депутат Асхат Аймагамбетова, в законопроект внесли больше 40 поправок: по вопросам криминализации побоев и нанесения легкого вреда, выселения из жилья агрессоров и другие. Подробное интервью читайте по ссылке.

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