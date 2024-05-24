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Законодательство РК

Эксперт рассказал, как ИИ может помочь с бытовым насилием и ЧС в Казахстане

ИИ, компьютер , фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 17:45 Фото: freepik
Директор Института парламентаризма РК Канатбек Сафинов на международной научно-практической конференции "Искусственный интеллект и право" 24 мая рассказал, как искусственный интеллект может помочь в решении проблем бытового насилия и при ЧС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Канатбек Сафинов рассказал, что сегодня инструменты искусственного интеллекта вовлечены во все области общественной жизни. 

"Нас в первую очередь волнует госуправление, потому что те реформы, которые у нас происходят, экономические и политические, они требуют, чтобы были оперативные решения. Когда есть большие объемы данных, то их надо быстро обрабатывать. Наше законодательство сталкивается с такой проблемой, как пострегулируемость. Происходит событие, а потом мы начинаем принимать решение. А нужно предупреждение, а это уже обработка больших данных", – дополнил спикер.  

Он подчеркнул, что есть проблемы ЧС, оказания госуслуг и бытового насилия.

"Это те вопросы, которые существуют в обществе. Важно всю информацию о них собрать, обработать и принять соответствующее решение. Но мало принимать решения, надо, чтобы наши законы были эффективными. Чтобы они были эффективными, надо понимать, какие цели мы преследуем. И мало того, надо проверять эти цели. Законодательная власть реализуется не только принятием закона, но и контролем за исполнением. ИИ как инструмент, который должен быть внедрен в нашу общественную жизнь, как раз поможет решить эти проблемы", – продолжил Канатбек Сафинов. 

По его словам, искусственный интеллект не заменит человека. 

"Вот говорят сейчас, что робот будет судьей. Но это не робот, во- первых, а инструмент. Я его называю лингвистической программой, которая обрабатывает большие данные с заданной целью и выдает готовое решение, которое должно потом людьми дорабатываться. Это большая помощь в работе, но не замена", – резюмировал доктор юридических наук. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали Концепцию развития искусственного интеллекта на пять лет.

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