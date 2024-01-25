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Токаев: Компетентные органы Алматы не прошли испытание стихией

Токаев: Компетентные органы Алматы не прошли испытание стихией Фото: Zakon.kz
Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева в Алматы 25 января 2024 года состоялось совещание по вопросам обеспечения сейсмической безопасности, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент, система гражданской защиты Алматы не была готова к землетрясению, а компетентные органы не прошли испытание стихией.

Глава государства поручил правительству, которое разрабатывает Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы, пересмотреть подходы к обеспечению сейсмической безопасности. Он также потребовал принять конкретные меры и разработать четкие критерии оценки результатов этой работы.

"Необходимо кардинально улучшить сейсмологический мониторинг и прогнозирование землетрясений. Граждане сообщают, что сервисы Google предупредили их за секунды до первого толчка. Наши системы не смогли этого сделать. Мы нацелены на создание в стране "смарт-городов", управление которыми основано на новейших технологиях, в том числе последних достижениях в области искусственного интеллекта. Поэтому необходимо активно внедрять инновационные решения, успешно показавшие себя во всем мире. Правительству нужно в кратчайшие сроки найти правильное решение в отношении применения современных технологий. И, конечно, нужно отдать приоритет Алматы, как крупнейшему в стране городу, расположенному в сейсмоопасной зоне. Особое внимание надо уделить подготовке квалифицированных сейсмологов и других специалистов", – считает Касым-Жомарт Токаев.

В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение ощутимостью в пять баллов. Его эпицентр находился в китайском уезде Уши, где магнитуда толчков составила 7,1.

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Токаев Касым-Жомарт Алматы Сильное землетрясение в Алматы
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