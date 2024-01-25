Эксперты ответили на протесты жителей ВКО против единого часового пояса

В правительстве Казахстана прошло совещание рабочей группы и глав регионов по вопросу установления единого часового пояса. Его провел вице-премьер Серик Жумангарин, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 25 января, участники рабочей группы сошлись во мнении, что переход на единый часовой пояс UTC+5 станет для Казахстана "наиболее правильным и оптимальным вариантом". К такому выводу пришли эксперты по медицине, физиологии, географии и метрологии, которые целый год анализировали данные, чтобы определить самый подходящий стране часовой пояс.

Участники совещания отметили, что далеко не все казахстанцы согласились с экспертами. Особенно недовольны предстоящим переводом часов жители Восточно-Казахстанской области. Чтобы объяснить свое решение населению, члены рабочей группы посетили регион и встретились с жителями села Меновное, а также Алтайского, Глубоковского и Шемонаихинского районов. Об итогах этих встреч они доложили вице-премьеру Серику Жумангарину.

От имени жителей ВКО выступил руководитель аппарата акима области Ербол Нургалиев. Он передал опасения граждан насчет того, что после перехода в часовой пояс UTC+5 самый ранний рассвет в Восточно-Казахстанской области будет наступать в 3:15, а самый ранний закат – в 15:20.

Заведующая лабораторией физики звезд и туманностей ТОО "Астрофизический институт им. Ф.Г. Фесенкова" Любовь Шестакова объяснила, почему считает переход на единое время благом, в том числе для жителей ВКО.



"Местное время населенных пунктов определяется максимальной высотой солнца в этой местности, то есть соответствием 12:00 дня истинному полдню. Центральный меридиан UTC+5 подразумевает, что полдень на этом меридиане UTC+5 (75° восточной долготы) должен наступать в 12:00. Ширина часового пояса допускает плюс-минус полчаса к этому времени. ВКО находится на границе двух часовых поясов. В Усть-Каменогорске полдень при UTС+5 наступает в 11:30, таким образом, город вписывается в этот часовой пояс. А вопрос ранней темноты и света – это уже вопрос географической широты", – отметила Любовь Шестакова.

По словам эксперта, длительность светового дня зависит от того, на севере или на юге находится населенный пункт. На юге продолжительность дня зимой и летом различается меньше, на севере – более значительно. В ВКО есть даже нечто вроде "белых ночей", когда 22 июня вместо ночи наблюдаются сумерки. Но это не зависит от часового пояса.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил Минздраву при участии Министерства торговли и интеграции подготовить методическое пособие для ВКО и других регионов с информацией обо всех нюансах, связанных с переходом на единый часовой пояс в Казахстане. При необходимости в регион вновь направят группу специалистов и руководителей госорганов, чтобы обсудить с населением острые вопросы и прийти к решению, которое устроит всех.

Согласно постановлению правительства, весь Казахстан перейдет в часовой пояс UTC+5 с 1 марта 2024 года.