Две стороны медали: почему жители акмолинского села встали на сторону своего акимата

Приобретение культурно-спортивного комплекса у частника в селе Кырыккудук близ Степногорска отменили из-за нарушений правил проведения процедур госзакупа. Общественники подозревают акимат в сговоре, но жители села выступили в его защиту и просят разрешить выкуп здания, сообщает Zakon.kz.

В начале 2024 года на портале госзакупок появилось любопытное объявление от акимата Степногорска о том, что отдел ЖКХ намеревается купить культурно-спортивный комплекс за 401,8 млн тенге.



Эта информация о конкурсе привлекла внимание антикор-волонтеров, которые выступили против передачи культурно-спортивного комплекса в госсобственность за бюджетные деньги, обнаружив коррупционные риски. Они также высказали предположение о возможном сговоре заказчика в лице акимата Степногорска и подрядчика.



Особенности вопроса

Антикор-волонтеры провели мониторинг портала госзакупок. Затем, побывав в селе Кырыккудук, они обнаружили, что в небольшом селе имеется лишь один потенциальный участник конкурса, что, по их мнению, указывает на наличие коррупционных рисков.

После публикаций в СМИ и запросов общественного объединения "Әділдік жолы" в соответствующие госведомства законность проведения конкурсных процедур госзакупа проверили уже представители облакимата и Департамента внутреннего госаудита. Результатом всех этих действий стала отмена конкурса.

"Закупка "Приобретение нежилого здания культурно-спортивного комплекса" № 11219360–1 от 29.12.2023 отменена приказом № 268 от 23.01.2024 для изменения конкурсной документации", – говорится в сообщении акимата Степногорска.

Инициатором выступил Департамент внутреннего госаудита.

"Департаментом направлен запрос соответствующим лицам в части отмены данного конкурса, а также с целью всестороннего, полного и объективного исследования фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного осуществления административной процедуры и рассмотрения обращения. Таким образом, соответствующие меры реагирования будут приняты по результатам полученного ответа", – ответили в областном ведомстве.

Казалось бы, справедливость восторжествовала – возможную коррупционную схему пресекли. Но есть и другая сторона медали – жители Кырыккудука, которым за долгие годы ожидания культурного объекта стало не так важно, какой ценой его реализуют.



Местные жители просят не мешать строительству комплекса

Местные жители выступили в защиту администрации. Под постом в Instagram общественника Ерлаза Жайыкбаева оставляют такие комментарии:

"Впервые за долгое время в нашем селе построили культурно-спортивный комплекс. Это все же делается для людей и нашего села! Ну и что, что нас 569? Мы разве не достойны?"

"Для нас и наших детей это необходимое здание. У нас очень много многодетных семей. Наши дети участвуют в спортивных мероприятиях и занимают призовые места".

"Не мешайте строительству. Чем наши сельские дети не заслуживают нового спортзала?"

К слову, реакция сельчан вполне объяснима. Культурно-спортивный комплекс – первый подобный проект в Кырыккудуке за 30 лет. Тем не менее, вопрос о передаче объекта в госсобственность все же остается открытым.