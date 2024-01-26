Отразится ли переход к единому часовому поясу на стоимости электроэнергии

Председатель правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов на брифинге в Астане 26 января 2024 года рассказал, как введение единого часового пояса в Казахстане повлияет на работу национального оператора, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Наби Айтжанова, как единый часовой пояс повлияет на работу нацоператора и не стоит ли казахстанцам ожидать увеличения дефицита электроэнергии в стране и, как следствие, отключения электричества.

"Вы должны понимать, что у нас увеличится нагрузка в часы пик: в утреннее время и вечернее время. Соответственно, с увеличением максимального часового потребления у нас обязательно увеличится потребление электрической энергии. Но, в целом, это незначительное увеличение – один час, которое наша система выдержит. Поэтому здесь такого большого опасения для национальной энергосистемы нет", – заявил в ответ глава KEGOC.

По его словам, казахстанцам не следует ожидать веерных отключений электричества на фоне увеличения нагрузки на сети, равно как и повышения оплаты за услугу.

"Там не будет такого, что казахстанцы будут больше платить (за электроэнергию из-за дополнительного часа. – Прим. ред.). Они будут платить соответственно своим цифрам потребления", – резюмировал Наби Айтжанов.

19 января 2024 года стало известно, что в Казахстане установят единый часовой пояс. Надо ли из-за этого казахстанцам переводить время на смартфонах, можете узнать здесь.