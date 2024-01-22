На час назад: надо ли переводить время на смартфонах из-за единого часового пояса

Как известно, Казахстан перейдет на 5-й часовой пояс с 1 марта - уже принято соответствующее постановление. И если перевод стрелок на настенных часах и будильниках граждан не вызывает вопросов, то вот с гаджетами все несколько иначе. Zakon.kz разбирался в ситуации.

Для начала напомним, что Постановлением правительства Казахстана от 19 января 2024 года внесены изменения в порядок исчисления времени на территории Республики Казахстан. Так, исчисление времени отныне будет по производится по международной системе часовых поясов.

В ночь с 29 февраля на 1 марта жителям Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетысу, Улытау необходимо перевести стрелки, отчитывающие наше с вами время труда и отдыха, ровно на час назад.

Инициатива рабочей группы, состоявшей из чиновников и светил науки, вызвала бурные споры еще на стадии обсуждения. Противники нововведения утверждали: такими темпами абсолютно весь световой день казахстанцев будет проходить на работе, "путешествия во времени" негативно скажутся на людях с хроническими заболеваниями и т.д.

Однако решение принято. В этой связи у соотечественников возник очередной насущный вопрос: "А что делать со смартфонами, без которых сейчас практически невозможно обойтись?". Часы в них-то не переводятся на новый "график" принудительно, как более древние "предки": система ориентируется на существующий часовой пояс.

За ответом редакция обратилась к председателю Комитета техрегулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Куанышу Еликбаеву.

По его словам, никаких манипуляций с гаджетами проворачивать не нужно, ведь они автоматически синхронизируются в соответствии с информацией с центрального коммутатора оператора связи. Иными словами, верно выставить время придется мобильным операторам, а не их клиентам.

Откуда операторы возьмут данные с точностью до минутки? С государственного первичного эталона единиц времени и частоты.

"Это ежечасно синхронизирующееся с мировыми аналогами, показывающее самое правильное время оборудование", - объяснил спикер.

Помимо упомянутых операторов, к изменениям уже готовы представители других сфер, а значит, путаницы из-за пресловутых 60 минут возникнуть не должно.