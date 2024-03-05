Введение единого часового пояса: увеличилось ли потребление электроэнергии в Казахстане

Председатель правления Kegoc Наби Айтжанов на брифинге по итогам коллегии Минэнерго 5 марта рассказал о том, как введение единого часового пояса в Казахстане сказалось на потреблении электроэнергии, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как введение единого часового пояса сказалось на уровне потребления электроэнергии в Казахстане.

"Добавился один час. Соответственно, потребление увеличилось. Но нужно учитывать, что утренние часы пик потребление чуть снизилось. В целом небольшое увеличение потребления есть. Но энергосистема с этим справляется", – сказал в ответ Наби Айтжанов.

Управляющий директор АО "КЕГОК" Нуржан Керимкулов добавил, что по году увеличение на около 100 млн куб. Это 0,1% от общей доли потребления.



Глава КЕГОК добавил, что Казахстан покупает электроэнергию только в часы пик.



"Она сейчас составляет в сутки порядка 1-1,5 тыс. МВт. Цена зависит от балансирующего рынка. Часовая стоимость электроэнергетической мощности зависит от балансирующей стоимости в России, поэтому цена меняется. В часы пик стоимость доходит до 40-50 тенге, каждый час разная цена", – пояснил спикер.

5 марта глава Kegoc Наби Айтжанов озвучил прогнозный баланс электрической мощности на 2024-2030 годы. По его словам, он складывается со значительным дефицитом электрической мощности до 6,2 ГВт к 2030 году.