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Введение единого часового пояса: увеличилось ли потребление электроэнергии в Казахстане

Введение единого часового пояса: увеличилось ли потребление электроэнергии в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 19:07 Фото: pixabay
Председатель правления Kegoc Наби Айтжанов на брифинге по итогам коллегии Минэнерго 5 марта рассказал о том, как введение единого часового пояса в Казахстане сказалось на потреблении электроэнергии, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как введение единого часового пояса сказалось на уровне потребления электроэнергии в Казахстане.

"Добавился один час. Соответственно, потребление увеличилось. Но нужно учитывать, что утренние часы пик потребление чуть снизилось. В целом небольшое увеличение потребления есть. Но энергосистема с этим справляется", – сказал в ответ Наби Айтжанов.

Управляющий директор АО "КЕГОК" Нуржан Керимкулов добавил, что по году увеличение на около 100 млн куб. Это 0,1% от общей доли потребления.

Глава КЕГОК добавил, что Казахстан покупает электроэнергию только в часы пик.

"Она сейчас составляет в сутки порядка 1-1,5 тыс. МВт. Цена зависит от балансирующего рынка. Часовая стоимость электроэнергетической мощности зависит от балансирующей стоимости в России, поэтому цена меняется. В часы пик стоимость доходит до 40-50 тенге, каждый час разная цена", – пояснил спикер.

5 марта глава  Kegoc Наби Айтжанов озвучил прогнозный баланс электрической мощности на 2024-2030 годы. По его словам, он складывается со значительным дефицитом электрической мощности до 6,2 ГВт к 2030 году.

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