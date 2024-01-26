Налоговая декларация: кому доверить оценку дорогих украшений

Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Алматы Зангар Шындали 26 января рассказал, кто может проводить оценку дорогих украшений для составления декларации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили представителю департамента, что в декларации есть отдельный пункт "другое имущество". В нем нужно будет указать в том числе дорогие украшения, если таковые имеются. В связи с этим у многих казахстанцев сейчас возникает вопрос, кто должен оценивать стоимость этих украшений.

"Оценщики занимаются лицензируемым видом деятельности, и они состоят в палате. Здесь уже физлицо выбирает, кому ему доверять. Если это работающий оценщик, у него есть лицензия и он вызывает доверие, то можно и к нему обратиться", – ответил заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Алматы Зангар Шындали.

Он добавил, что для декларации необязательно оценивать все имущество.

Ранее Зангар Шындали рассказал, как работать официантам и таксистам, не нарушая правила о мобильных переводах.

