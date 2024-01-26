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Налоговая декларация: кому доверить оценку дорогих украшений

Налоговая декларация: кому доверить оценку дорогих украшений Фото: freepik
Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Алматы Зангар Шындали 26 января рассказал, кто может проводить оценку дорогих украшений для составления декларации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили представителю департамента, что в декларации есть отдельный пункт "другое имущество". В нем нужно будет указать в том числе дорогие украшения, если таковые имеются. В связи с этим у многих казахстанцев сейчас возникает вопрос, кто должен оценивать стоимость этих украшений.

"Оценщики занимаются лицензируемым видом деятельности, и они состоят в палате. Здесь уже физлицо выбирает, кому ему доверять. Если это работающий оценщик, у него есть лицензия и он вызывает доверие, то можно и к нему обратиться", – ответил заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Алматы Зангар Шындали.

Он добавил, что для декларации необязательно оценивать все имущество.

Ранее Зангар Шындали рассказал, как работать официантам и таксистам, не нарушая правила о мобильных переводах.

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