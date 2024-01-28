Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

38 сайгаков незаконно отстрелили в Атырауской области

сайгаки Фото: wikimedia/Andey Giljov
Уголовное дело по факту обнаружения незаконно отстреленных 38 туш сайгаков в районе поселка Калмакты зарегистрировано в отделе полиции Махамбетского района, сообщает Zakon.kz.

О массовом отстреле сайгаков сообщил Бакыт Каметов на своей странице в Facebook.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира сообщили, что по факту заведено дело по ч. 2 ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

В настоящее время ведутся следственные мероприятия.

"О результатах следственных мероприятий будет сообщено дополнительно", – сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.

Мероприятия по регулированию численности сайгаков на территории Атырауской области начались 16 января 2024 года.

Регулирование численности сайгаков должно осуществляться непосредственно при сопровождении инспекторов "ПО Охотзоопром".

Туши сайгаков, полученные в результате регулирования, в обязательном порядке направляются на мясокомбинаты для ветеринарного контроля без желудочно-кишечного тракта, но с внутренними органами, головой и шкурой. Ветеринарами проводится осмотр туш и выдается ветеринарная справка.

Рога сайгака отделяются и подлежат обязательной маркировке с последующей передачей в "ПО Охотзоопром" для хранения.

Начатый в ноябре прошлого года отстрел сайгаков в рамках регулирования численности древних антилоп возобновили в Западно-Казахстанской области.

Читайте также

косуля в мешке
Жителя Акмолинской области обвинили в отстреле косули
Мухит Турсынали
Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Казахстанцам напомнили важную деталь при оплате за проезд по платной дороге
Казахстанцам напомнили важную деталь при оплате за проезд по платной дороге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: