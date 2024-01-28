38 сайгаков незаконно отстрелили в Атырауской области

Уголовное дело по факту обнаружения незаконно отстреленных 38 туш сайгаков в районе поселка Калмакты зарегистрировано в отделе полиции Махамбетского района, сообщает Zakon.kz.

О массовом отстреле сайгаков сообщил Бакыт Каметов на своей странице в Facebook.



В Комитете лесного хозяйства и животного мира сообщили, что по факту заведено дело по ч. 2 ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

В настоящее время ведутся следственные мероприятия.

"О результатах следственных мероприятий будет сообщено дополнительно", – сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.

Мероприятия по регулированию численности сайгаков на территории Атырауской области начались 16 января 2024 года.

Регулирование численности сайгаков должно осуществляться непосредственно при сопровождении инспекторов "ПО Охотзоопром".



Туши сайгаков, полученные в результате регулирования, в обязательном порядке направляются на мясокомбинаты для ветеринарного контроля без желудочно-кишечного тракта, но с внутренними органами, головой и шкурой. Ветеринарами проводится осмотр туш и выдается ветеринарная справка.

Рога сайгака отделяются и подлежат обязательной маркировке с последующей передачей в "ПО Охотзоопром" для хранения.

Начатый в ноябре прошлого года отстрел сайгаков в рамках регулирования численности древних антилоп возобновили в Западно-Казахстанской области.

