38 сайгаков незаконно отстрелили в Атырауской области
О массовом отстреле сайгаков сообщил Бакыт Каметов на своей странице в Facebook.
В Комитете лесного хозяйства и животного мира сообщили, что по факту заведено дело по ч. 2 ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".
В настоящее время ведутся следственные мероприятия.
"О результатах следственных мероприятий будет сообщено дополнительно", – сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
Мероприятия по регулированию численности сайгаков на территории Атырауской области начались 16 января 2024 года.
Регулирование численности сайгаков должно осуществляться непосредственно при сопровождении инспекторов "ПО Охотзоопром".
Туши сайгаков, полученные в результате регулирования, в обязательном порядке направляются на мясокомбинаты для ветеринарного контроля без желудочно-кишечного тракта, но с внутренними органами, головой и шкурой. Ветеринарами проводится осмотр туш и выдается ветеринарная справка.
Рога сайгака отделяются и подлежат обязательной маркировке с последующей передачей в "ПО Охотзоопром" для хранения.
Начатый в ноябре прошлого года отстрел сайгаков в рамках регулирования численности древних антилоп возобновили в Западно-Казахстанской области.
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