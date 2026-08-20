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Общество

Как казахстанцам старше 50 лет найти постоянную работу

трудоустройство , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 12:23 Фото: pixabay
У казахстанцев старше 50 лет есть возможность получить постоянную работу. В стране действует проект "Серебряный возраст", благодаря которому с начала года трудоустроили уже 9,2 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 20 августа 2026 года в Министерстве труда и социальной защиты населения, лидерами по трудоустройству стали Туркестанская, Карагандинская, Актюбинская и Жамбылская области. Больше половины участников проекта – женщины (54,4%) и жители сельской местности (63,2%).

"Проект предназначен для безработных лиц старше 50 лет, зарегистрированных в карьерных центрах. Срок участия составляет до 36 месяцев, в течение которых государство субсидирует часть заработной платы (но не более 30 МРП в месяц), постепенно снижая ее размер: 70% – в первый год, 65% – во второй и 60% – в третий год работы", – рассказали в ведомстве.

Главное условие для работодателя – обязанность предоставить участнику постоянное рабочее место после окончания проекта: гражданам предпенсионного возраста – минимум на один год, а лицам старше 58 лет – до выхода на пенсию.

Успешный пример такой интеграции в области Абай: Карлыгаш Абылгазина после трех лет участия в проекте "Серебряный возраст" проявила высокий профессионализм и была трудоустроена в ИП "Тынышбаев" поваром на постоянной основе.

"Благодаря проекту я не просто нашла работу, а обрела стабильность и снова почувствовала себя нужной и востребованной. Когда тебе за 50, найти хорошую работу бывает непросто, и "Серебряный возраст" стал для меня огромной поддержкой. За три года я смогла показать, на что способна, и сейчас с радостью работаю на постоянной основе. Хочу сказать всем сверстникам: не бойтесь пробовать! В нашем возрасте жизнь и карьера только продолжаются", – поделилась Карлыгаш Абылгазина.

Многочисленные успешные примеры проекта показывают, что возраст не является препятствием для продолжения профессиональной деятельности. Опыт старшего поколения – это ценный ресурс для рынка труда.

О том, где в Казахстане больше всего вакансий и каким профессиям готовы платить хорошие зарплаты, Zakon.kz рассказывал здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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