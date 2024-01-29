Аким Рудного раскритиковал горожан за жалобы на плохую уборку снега
Фото: Zakon.kz
Аким Рудного Виктор Ионенко отчитывался об итогах социально-экономического развития 2023 года и о планах на 2024 год. В своей речи он затронул и тех, кто жалуется ему на уборку улиц от снега, сообщает Zakon.kz.
Видео, опубликованное в Telegram-канале "Наша газета", с его участием теперь широко обсуждают в Казнете.
"До каких пор мы будем потребительски относиться к городу?" – несколько раз спросил аким.
По его мнению, во многих случаях жители не чистят проходы возле своих домов, а вместо этого "строчат жалобы".
Комментаторы разделись во мнениях. Если одни считают правильными слова Ионенко, подчеркивая: "въезд к частному дому почистить можно и самому". Другие же заявляют, что жители не должны выполнять работу коммунальных служб.
26 января 2024 года в акимате Алматы рассказали о том, как идет уборка в городе после снегопада.
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