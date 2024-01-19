Экономит ли дома воду министр Нуржигитов

Фото: unsplash

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов в интервью корреспонденту Zakon.kz 19 января 2024 года рассказал, экономит ли он дома воду. Также он дал рекомендации казахстанцам по бережному отношению к воде.

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