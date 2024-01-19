Экономит ли дома воду министр Нуржигитов
Фото: unsplash
Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов в интервью корреспонденту Zakon.kz 19 января 2024 года рассказал, экономит ли он дома воду. Также он дал рекомендации казахстанцам по бережному отношению к воде.
Он поведал интересный случай с коллегой.
"У меня недавно такой случай был. Зашел ко мне мой коллега, здесь работает, и говорит: "Я как сюда работать пришел, в Министерство водных ресурсов и ирригации, начал воду экономить". Я у него спрашиваю: "Как?" Он говорит: "Утром, когда умываюсь, когда зубы чищу, например, краник начал закрывать. Еще детям своим говорю, чтобы так делали. Мне кажется, это из семьи должно идти. Я всегда стараюсь бережно относиться к таким вещам, и не только, когда министром стал. Это всегда так было. Нас бабушка так воспитывала, что всегда надо воду экономить. Она говорила: "Судың да сұрауы бар".Нуржан Нуржигитов
В целом, по его словам, министерство ведет работу, направленную на бережное отношение к водным ресурсам.
"Мы уже по всей стране провели большой конкурс детских рисунков и сочинений на тему экономии воды. Участие в нем приняли 1200 ребят, школьников. Победителей перед Новым годом награждали памятными призами. Эту работу хотим продолжать. Также делаем вместе с международными организациями видеоролики по экономии воды и распространяем во всех соцсетях".Нуржан Нуржигитов
Как отметил министр, о бережном отношении к воде должны говорить дома, в школах и вузах.
"Мы все должны эту работу проводить".Нуржан Нуржигитов
С полным текстом интервью можете ознакомиться здесь.
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