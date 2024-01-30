Стоимость проезда в автобусе изменится в Конаеве
Фото: Zakon.kz
В Конаеве 10 февраля 2024 года изменится стоимость проезда в автобусе, сообщает Zakon.kz.
Тарифы на проезд:
- при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи либо посредством электронной проездной карты за проезд – 80 тенге;
- при оплате наличными деньгами за проезд – 200 тенге.
"Эти изменения направлены на улучшение городского автобусного сообщения, делая его более эффективным и комфортным для местных жителей", – отметили в акимате.
Ранее стало известно, как будет развиваться город Конаев в ближайшие годы
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