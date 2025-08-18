#АЭС в Казахстане
Общество

Проезд в автобусах подорожает в Конаеве

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 16:11 Фото: Zakon.kz
В Конаеве с предстоящей среды, 20 августа 2025 года, подорожает проезд в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 18 августа, заявили в городском акимате:

"С 20 августа в Конаеве изменится тариф на проезд в городских автобусах. Теперь поездка будет стоить 120 тенге при оплате через электронную билетную систему или мобильное приложение и 200 тенге при оплате наличными".

По данным местных властей, повышение связано с ростом затрат перевозчиков, необходимостью обновления автобусного парка и обеспечением стабильной работы пассажирского транспорта.

Почему дорожает проезд?

Рост цен на топливо

За три года стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась почти на 40%. В 2023 году литр топлива стоил 200-230 тенге, в 2024-м – уже 240-270, а в 2025 году цена поднялась до 290-310 тенге.

Удорожание обслуживания автобусов

С 2023 года запчасти, масла, фильтры и ремонт подорожали на 30-40%. Существенно выросла и стоимость шин: если раньше одно колесо обходилось в 106-118 тыс. тенге, то в этом году цена превышает 136 тыс.

Снижение нагрузки на бюджет

Сейчас социально значимые маршруты субсидируются за счет республиканского бюджета. Повышение тарифа позволит частично снизить нагрузку на бюджет и сохранить устойчивую работу системы перевозок.

Новые тарифы для пригородных направлений:

  • Конаев – Заречный, Конаев – Арна: 150 тенге по электронной системе, 300 тенге – наличными.
  • Конаев – Шенгельды, Конаев – Коскудук: 200 тенге по электронной системе, 400 тенге – наличными.
  • Конаев – Сарыбулак, Конаев – Кербулак: 200 тенге по электронной системе, 500 тенге – наличными.

3 августа 2024 года в Алматы подорожал проезд в общественном транспорте – в автобусах, метро и троллейбусах. Стоимость повысилась со 100 до 120 тенге

Динара Халдарова
