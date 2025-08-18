Проезд в автобусах подорожает в Конаеве
Об этом сегодня, 18 августа, заявили в городском акимате:
"С 20 августа в Конаеве изменится тариф на проезд в городских автобусах. Теперь поездка будет стоить 120 тенге при оплате через электронную билетную систему или мобильное приложение и 200 тенге при оплате наличными".
По данным местных властей, повышение связано с ростом затрат перевозчиков, необходимостью обновления автобусного парка и обеспечением стабильной работы пассажирского транспорта.
Почему дорожает проезд?
Рост цен на топливо
За три года стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась почти на 40%. В 2023 году литр топлива стоил 200-230 тенге, в 2024-м – уже 240-270, а в 2025 году цена поднялась до 290-310 тенге.
Удорожание обслуживания автобусов
С 2023 года запчасти, масла, фильтры и ремонт подорожали на 30-40%. Существенно выросла и стоимость шин: если раньше одно колесо обходилось в 106-118 тыс. тенге, то в этом году цена превышает 136 тыс.
Снижение нагрузки на бюджет
Сейчас социально значимые маршруты субсидируются за счет республиканского бюджета. Повышение тарифа позволит частично снизить нагрузку на бюджет и сохранить устойчивую работу системы перевозок.
Новые тарифы для пригородных направлений:
- Конаев – Заречный, Конаев – Арна: 150 тенге по электронной системе, 300 тенге – наличными.
- Конаев – Шенгельды, Конаев – Коскудук: 200 тенге по электронной системе, 400 тенге – наличными.
- Конаев – Сарыбулак, Конаев – Кербулак: 200 тенге по электронной системе, 500 тенге – наличными.
3 августа 2024 года в Алматы подорожал проезд в общественном транспорте – в автобусах, метро и троллейбусах. Стоимость повысилась со 100 до 120 тенге