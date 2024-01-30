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Зимний Актау впечатлил казахстанцев

Зимний Актау впечатлил казахстанцев Фото: pxhere
Общественник Азамат Сарсенбаев из Актау поделился видео заснеженного города. Местные жители рады такому редкому явлению, сообщает Zakon.kz.

Первое видео размещено в Instagram 29 января 2024 года с подписью: "Актау + снегопад + набережная + море = загадочный город".

Второй ролик опубликован уже сегодня, 30 января.

"Обычное зимнее утро в городе Актау", – гласит подпись к публикации.

Поскольку снег не частое явление в регионе, жители обрадовались увиденному:

  • А я бы написала, редкое снежное утро в Актау.
  • Как же это красиво.
  • В этом году Всевышний балует Мангистау, особенно Актау – снегом.
  • Посмотрев ролик, решила поблагодарить автора за этот полет вдоль побережья любимого города.

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Вирусное видео про снег покорило казахстанцев

В 2020 году жительница Актау засняла свою реакцию на выпавший в городе снег. Видео стало вирусным на просторах Казнета. Тогда Рита Куатова рассказала, что сняла видеоролик 11 января. Утром она шла в офис и удивилась снегу настолько, что решила поделиться эмоциями со своими знакомыми по WhatsApp.

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Анастасия Московчук
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