Зимний Актау впечатлил казахстанцев
Фото: pxhere
Общественник Азамат Сарсенбаев из Актау поделился видео заснеженного города. Местные жители рады такому редкому явлению, сообщает Zakon.kz.
Первое видео размещено в Instagram 29 января 2024 года с подписью: "Актау + снегопад + набережная + море = загадочный город".
Второй ролик опубликован уже сегодня, 30 января.
"Обычное зимнее утро в городе Актау", – гласит подпись к публикации.
Поскольку снег не частое явление в регионе, жители обрадовались увиденному:
- А я бы написала, редкое снежное утро в Актау.
- Как же это красиво.
- В этом году Всевышний балует Мангистау, особенно Актау – снегом.
- Посмотрев ролик, решила поблагодарить автора за этот полет вдоль побережья любимого города.
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В 2020 году жительница Актау засняла свою реакцию на выпавший в городе снег. Видео стало вирусным на просторах Казнета. Тогда Рита Куатова рассказала, что сняла видеоролик 11 января. Утром она шла в офис и удивилась снегу настолько, что решила поделиться эмоциями со своими знакомыми по WhatsApp.
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