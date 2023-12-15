Птенцы фламинго из Актау нашли новый дом в Алматы

Общественник Азамат Сарсенбаев рассказал подписчикам, что птенцы фламинго из Актау уже улетели в Алматы, сообщает Zakon.kz.

15 декабря 2023 года на странице в Instagram он отметил, что сотрудники Алматинского зоопарка сделали полный осмотр птенцов, убедились, что птенцы чувствуют себя хорошо и выдержат перелет.

"По словам специалиста из зоопарка, птенцы получили огромный стресс и подверглись обморожению, и если бы не действия людей, которые подобрали птенцов с улицы, то они, скорее всего, погибли бы. Дальнейшая судьба птенцов пока не ясна, так как они слишком маленькие, чтобы самостоятельно выжить в диких условиях, до весны они могут привыкнуть к условиям зоопарка, и есть вероятность того, что они потом не смогут адаптироваться к диким условиям и просто погибнуть. В идеале же, как только они окрепнут, весной их выпустят на волю". Азамат Сарсенбаев

Кстати, активист уточнил, что транспонировать их будут в специально оборудованном боксе.

Сарсенбаев спас замерзающего фламинго 11 декабря и рассказал об этом в соцсетях. Позже он забрал к себе еще одного птенца, отбившегося от стаи. При этом блогер пожаловался, что природоохранная инспекция пригрозила оштрафовать его за содержание краснокнижного животного дома, хотя он лишь хотел спасти птицу от верной гибели.

Позднее в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК заявили, что Азамат Сарсенбаев не обращался в природоохранные инстанции по поводу спасенных им птенцов фламинго. О том, что у блогера дома находится редкая птица, сотрудники ведомства узнали из соцсетей.