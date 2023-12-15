Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Птенцы фламинго из Актау нашли новый дом в Алматы

Птенцы фламинго из Актау нашли новый дом в Алматы Фото: phxere
Общественник Азамат Сарсенбаев рассказал подписчикам, что птенцы фламинго из Актау уже улетели в Алматы, сообщает Zakon.kz.

15 декабря 2023 года на странице в Instagram он отметил, что сотрудники Алматинского зоопарка сделали полный осмотр птенцов, убедились, что птенцы чувствуют себя хорошо и выдержат перелет.

"По словам специалиста из зоопарка, птенцы получили огромный стресс и подверглись обморожению, и если бы не действия людей, которые подобрали птенцов с улицы, то они, скорее всего, погибли бы. Дальнейшая судьба птенцов пока не ясна, так как они слишком маленькие, чтобы самостоятельно выжить в диких условиях, до весны они могут привыкнуть к условиям зоопарка, и есть вероятность того, что они потом не смогут адаптироваться к диким условиям и просто погибнуть. В идеале же, как только они окрепнут, весной их выпустят на волю".Азамат Сарсенбаев

Кстати, активист уточнил, что транспонировать их будут в специально оборудованном боксе.

Сарсенбаев спас замерзающего фламинго 11 декабря и рассказал об этом в соцсетях. Позже он забрал к себе еще одного птенца, отбившегося от стаи. При этом блогер пожаловался, что природоохранная инспекция пригрозила оштрафовать его за содержание краснокнижного животного дома, хотя он лишь хотел спасти птицу от верной гибели.

Позднее в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК заявили, что Азамат Сарсенбаев не обращался в природоохранные инстанции по поводу спасенных им птенцов фламинго. О том, что у блогера дома находится редкая птица, сотрудники ведомства узнали из соцсетей.

Читайте также

Замерзший Каспий впечатлил пользователей Сети
Замерзший Каспий впечатлил пользователей Сети
Какой будет погода на праздничные входные в Астане, Алматы и Шымкенте
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в праздничные выходные
Автора снежных сердец нашли в Житикаре
Автора снежных сердец нашли в Житикаре
Анастасия Московчук
Актау Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды на 15 декабря
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане на 15 декабря
победительница конкурса красоты
Кто выиграл титул "Мисс Казахстан-2023"
Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: