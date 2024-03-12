"Вернись": блогер из Актау показал еще более обмелевший Каспий

Известный общественник из Актау Азамат Сарсенбаев поделился кадрами мелеющего Каспийского моря. Он с сожалением отметил, что фиксирует такую картину каждый год, сообщает Zakon.kz.

Очередное видео блогер разместил 11 марта 2024 года на странице в Instagram.

"С тяжестью в сердце. Мне, как местному жителю города Актау, приходится ежегодно наглядно фиксировать уровень обмеления нашего Каспийского моря ... " – говорится в описании к публикации.

Также Сарсенбаев разместил коллаж, на котором продемонстрировано, как вода отошла от берега за четыре года.

Комментаторы в который раз после просмотра видео задаются вопросами о дальнейшей судьбе моря:

если море в ближайшие годы уйдет еще на метров 10, что делать будем?

вернись, Каспий.

тоже вчера смотрела фото/видео 2014 года и там, где муж нырял со скал теперь заросли и воды нет.

уезжайте из Актау пока не поздно, скоро там воды не будет в городе.

вы не одиноки, Азамат. Уверена, что кому город небезразличен, нам, местным, очень грустно и тяжело, и не душе и в сердце. И что нас дальше ждет, с такой печальной, плачевной ситуацией?

тут наглядно фиксируется безответственная застройка берега, море закрывают от людей, свежий воздух не проходит внутрь города, вот от чего действительно грустно.

Есть и те, кто предлагают не расстраиваться.

Где-то читала исследование. До 2025 гола будет уходить. Потом начнет возвращаться.

С какого года вы местный? Все старички помнят, что также Каспий обмелел еще в 1973 году и вода прибыла.

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Для решения экологической проблемы в октябре 2023 года в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации заявили, что в Казахстане создадут Научно-исследовательский институт Каспийского моря.

А в январе 2024 года министр Нуржан Нуржигитов рассказал, какие конкретные шаги принимаются для борьбы с обмелением Каспийского моря. По его словам, такая ситуация повторяется периодически.