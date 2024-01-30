Медучреждения СКО пополнили 19 санитарных машин

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов рассказал о том, что медицинские учреждения области пополнили 19 новых санитарных машин, сообщает Zakon.kz.

Из них 10 машин получили городские лечебные организации. Эта работа позволит обеспечить своевременное оказание экстренной медпомощи населению.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Мы и дальше продолжим работу по обновлению автопарка", – заявил глава региона.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В этом году сферу здравоохранения ждут кардинальные изменения.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в селах начнется строительство 38 медицинских объектов. Это врачебные амбулатории, ФАПы и медпункты.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В селе Кішкенекөл будет введена новая поликлиника. Также весной планируется возобновление строительства многопрофильной областной больницы.