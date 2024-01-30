Медучреждения СКО пополнили 19 санитарных машин
Фото: пресс-служба акимата СКО
Аким СКО Гауез Нурмухамбетов рассказал о том, что медицинские учреждения области пополнили 19 новых санитарных машин, сообщает Zakon.kz.
Из них 10 машин получили городские лечебные организации. Эта работа позволит обеспечить своевременное оказание экстренной медпомощи населению.
Фото: пресс-служба акимата СКО
"Мы и дальше продолжим работу по обновлению автопарка", – заявил глава региона.
Фото: пресс-служба акимата СКО
В этом году сферу здравоохранения ждут кардинальные изменения.
Фото: пресс-служба акимата СКО
В рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в селах начнется строительство 38 медицинских объектов. Это врачебные амбулатории, ФАПы и медпункты.
Фото: пресс-служба акимата СКО
В селе Кішкенекөл будет введена новая поликлиника. Также весной планируется возобновление строительства многопрофильной областной больницы.
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