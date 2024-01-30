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Медучреждения СКО пополнили 19 санитарных машин

скорая Фото: пресс-служба акимата СКО
Аким СКО Гауез Нурмухамбетов рассказал о том, что медицинские учреждения области пополнили 19 новых санитарных машин, сообщает Zakon.kz.

Из них 10 машин получили городские лечебные организации. Эта работа позволит обеспечить своевременное оказание экстренной медпомощи населению.

новые машины скорой помощи

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Мы и дальше продолжим работу по обновлению автопарка", – заявил глава региона.
новые машины скорой помощи

Фото: пресс-служба акимата СКО

В этом году сферу здравоохранения ждут кардинальные изменения.

новые машины скорой помощи

Фото: пресс-служба акимата СКО

В рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в селах начнется строительство 38 медицинских объектов. Это врачебные амбулатории, ФАПы и медпункты.

новые машины скорой помощи

Фото: пресс-служба акимата СКО

В селе Кішкенекөл будет введена новая поликлиника. Также весной планируется возобновление строительства многопрофильной областной больницы.

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Елена Беляева
Северо-Казахстанская область Гауез Нурмухамбетов
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