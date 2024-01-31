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Приложение для борьбы с кибербуллингом разработали студенты ВКО

Приложение для борьбы с кибербуллингом разработали студенты ВКО Фото: pixabay
Сразу два приложения, созданные для профилактики кибербуллинга, защиты от нежелательного контента и интернет-безопасности несовершеннолетних, создали студенты Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Студенты Казахстанско-Американского свободного университета создали платформу Nortrom. Приложение анализирует интернет-пространство для выявления подозрительного и агрессивного контента. Для этого программа использует нейросети, пишет Altaynews.

Приложение "Сетевой хранитель" разработали студенты Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа. Программа анализирует и контролирует все приложения локально, предотвращая кибербуллинг и обеспечивая информационную безопасность в виртуальном пространстве.

"Приложения необходимо взять на вооружение, рассмотреть законодательные основы. Учителя не могут скачать каждому ребенку это приложение на телефон. Также важно обратить внимание на то, что ребенок может и удалить самостоятельно приложение. Все это нужно продумать и не оставлять разработку без внимания". Ермек Кошербаев, аким ВКО

Свои разработки студенты представили на расширенном совещании по вопросам борьбы с подростковым суицидом, которое прошло в Восточно-Казахстанской области.

Буллинг и кибербуллинг, троллинг и хейтинг – новомодные виды насилия среди молодежи. Но никуда не исчезли и старые: как защитить детей от травли в школе и Интернете, мы рассказали здесь.

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