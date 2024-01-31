Петиция в защиту парамедиков, штраф для пассажирки такси и приложения против кибербуллинга – главное к утру
Петиция в защиту работников "скорой"
"Требуем защитить работников скорой помощи!": петиция в защиту прав сотрудников скорой медицинской помощи опубликована на онлайн площадке. Автор обращения рассказал о трудностях работы парамедиков и водителей карет медпомощи.
Ранее минздрав подготовил приказ, которым вносятся изменения в правила оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации.
Штраф для пассажирки такси
В Костанае оштрафовали клиентку такси, видео с которой накануне распространилось в Казнете. Девушка обвинила водителя в домогательствах и приставаниях, а после устроила истерику. Ее оштрафовали за ложный вызов полиции, куда девушка позвонила с места произошедшего. Признаков клеветы, как настаивал водитель, полицейские не усмотрели.
Приложения против кибербуллинга
Сразу два приложения, созданные для профилактики кибербуллинга, защиты от нежелательного контента и интернет-безопасности несовершеннолетних разработали студенты Восточно-Казахстанской области.
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