Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Петиция в защиту парамедиков, штраф для пассажирки такси и приложения против кибербуллинга – главное к утру

Петиция в защиту парамедиков, штраф для пассажирки такси и приложения против кибербуллинга – главное к утру Фото: Zakon.kz, pixabay
В Казахстане запустили петицию в защиту прав сотрудников скорой медпомощи. Пассажирку такси, устроившую скандал, оштрафовали в Костанае. Студенты ВКО разработали приложения для борьбы с кибербуллингом, сообщает Zakon.kz.

Петиция в защиту работников "скорой"

"Требуем защитить работников скорой помощи!": петиция в защиту прав сотрудников скорой медицинской помощи опубликована на онлайн площадке. Автор обращения рассказал о трудностях работы парамедиков и водителей карет медпомощи.

Ранее минздрав подготовил приказ, которым вносятся изменения в правила оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации.

Штраф для пассажирки такси

В Костанае оштрафовали клиентку такси, видео с которой накануне распространилось в Казнете. Девушка обвинила водителя в домогательствах и приставаниях, а после устроила истерику. Ее оштрафовали за ложный вызов полиции, куда девушка позвонила с места произошедшего. Признаков клеветы, как настаивал водитель, полицейские не усмотрели.

Приложения против кибербуллинга

Сразу два приложения, созданные для профилактики кибербуллинга, защиты от нежелательного контента и интернет-безопасности несовершеннолетних разработали студенты Восточно-Казахстанской области.

Новости Казахстана

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№70) стартовала на турнире Thailand Open в Хуахине.

"Его бабушка прикрыла, внук остался жив!": выжившие после взрыва газа в Ботакаре рассказали подробности.

Автобус с людьми рухнул под землю: что известно.

Трогательное видео в память о сыне опубликовала Асель Аскар.

Комитет госдоходов обратился с важной информацией к казахстанцам, платившим ЕСП.

Жителя Уральска обвиняют в том, что он угрозами вовлек девушку в проституцию.

В Актобе заключенные вышли из камеры, пока дежурные спали.

За видео на религиозную тему осудили жительницу ВКО.

Показательный суд над избившим жену мужчиной прошел в Акмолинской области.

Ножевые ранения нанес неизвестный жительнице ЗКО. Подозреваемого разыскивает полиция.

Две школьницы в ВКО свели счеты с жизнью из-за неразделенной любви.

Акмолинцу оторвало пальцы: пострадавший работник отсудил моральный ущерб.

Квартиры в несуществующих ЖК продавали дольщикам в Алматы.

Новости мира

Кандидатуру Трампа выдвинули на Нобелевскую премию.

В Мексике в крупной аварии с участием автобуса погибли 20 человек.

Умер бывший участник группы "Машина времени" Юрий Ильченко.

Французские фермеры перекрыли трассу недалеко от границы с Испанией.

Читайте также

Ножевые ранения нанес неизвестный жительнице ЗКО. Подозреваемого разыскивает полиция
Ножевые ранения нанес неизвестный жительнице ЗКО: подозреваемого разыскивает полиция
Байкера-трюкача наказали в Шымкенте
Байкера-трюкача наказали в Шымкенте
Житель Петропавловска жестоко избил дворника-инвалида
Житель Петропавловска жестоко избил дворника-инвалида
Мария Мельникова
Минздрав РК Акмолинская область Алматы Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
Как Трудовой кодекс защищает работников
Как последние поправки в Трудовой кодекс РК защищают права работников
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: