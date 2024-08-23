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Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана

Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 12:32 Фото: unsplash
Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 24 по 26 августа 2024 года – предоставили синоптики корреспонденту Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", по республике сохраняются дожди.

"На большей части Казахстана активный циклон, смещаясь в восточном направлении, вызовет дожди с грозами, усилением ветра, 24 августа на севере и в центре, 24-25 августа на востоке и юго-востоке – сильные дожди, возможно выпадение града. Ночью и утром на западе и севере страны в отдельных районах ожидается туман", – говорится в прогнозе.

Синоптики также отметили, что в температурном фоне резких изменений не ожидается.

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