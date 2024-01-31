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Законодательство РК

Шаккалиев: Решение о смене часового пояса не будут отменять из-за жалоб жителей ВКО

Шаккалиев: Решение о переводе часов не будут менять ради жителей ВКО Фото: pixabay
Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев в кулуарах заседания Мажилиса 31 января ответил на вопросы журналистов о том, учтут ли мнение жителей Восточно-Казахстанской области при переходе Казахстана на единый часовой пояс, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что многие жители ВКО остались недовольны решением о переводе часов. Они попросили главу министерства рассказать, учтут ли позицию граждан, которые жалуются, что после перехода в единый часовой пояс рассветы и закаты в регионе станут наступать слишком рано.

Арман Шаккалиев дал понять, что пересматривать уже принятое решение ради жителей ВКО не будут.

"Как вы знаете, постановление принято, и с 1 марта мы с вами будем в одном часовом поясе. Что касается высказываний и позиции наших граждан в Восточно-Казахстанской области, то мы уже на прошлой неделе практически во всех районах выездные совещания провели – встретились с сельчанами, со всеми, кто высказывал свое мнение. Была большая группа ученых, они с доказательной базой, простым языком на схемах показали и убедили (что переход в единый часовой пояс необходим. – Прим. ред.)". Арман Шаккалиев

По словам министра, ученые назвали допустимым расхождение в 28-30 минут между номинальным и фактическим наступлением заката и рассвета после смены часового пояса. Поэтому, по его словам, большинство жителей региона в итоге удалось убедить в необходимости перевода часов.

Арман Шаккалиев резюмировал, что решение о едином часовом поясе в Казахстане принято, и отменять его из-за недовольства определенной части жителей ВКО не станут.

Ранее эксперты уже ответили на претензии жителей Восточно-Казахстанской области, которые остались недовольны решением о переходе всей страны на единое время.

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