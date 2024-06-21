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Как в шахматах: Шаккалиев о рассмотрении петиции по возврату прежнего часового пояса в Казахстане

время, петиция, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 16:34 Фото: Zakon.kz
Министр по торговле и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Парламента 21 июня 2024 года рассказал, как будет рассматриваться петиция по возврату прежнего часового пояса в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Арман Шаккалиев заявил, что рассмотрение петиции идет по законодательно установленному алгоритму.

"Сегодня проводится заседание рабочей группы. Это первый этап – это организационный. Мы рабочую группу сформировали, всех, кого заявитель представил, кто в состав должен был войти, мы включили, на этой группе мы сегодня говорим о принципах работы: открытость, аргументированность, взаимоуважение. Устанавливаем график работы, формируем повестку и как в шахматах – каждый ход аргументирован, записан, без взаимных обвинений, без лишних эмоций. Это будет второй этап работы", – указал он.

Далее, по словам министра, комиссия подведет итоги и вынесет свое решение.

"40 дней, вы знаете, установлен общий срок, поэтому в этот установленный законом срок все и произойдет", – резюмировал Арман Шаккалиев.

7 июня 2024 года сообщалось, что петиция с требованием отменить перевод времени в Казахстане набрала 50 тыс. голосов.

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